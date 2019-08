Von Christoph Moll

Neckargemünd. Überraschend soll die Bundesstraße B37 in Kleingemünd bereits im Laufe des heutigen Mittwochs wieder voll befahrbar sein. Am Wochenende hatte die Stadt noch mitgeteilt, dass die Sperrung der Fahrspur in Richtung Neckarsteinach im Bereich der Einmündung der Uferstraße "auf unbestimmte Zeit" gelte und ein Ende noch nicht absehbar sei. Am Montag hieß es dann, dass gegen Ende der Woche mit einer kompletten Freigabe der Ortsdurchfahrt zu rechnen sei. Und nun geht offenbar doch alles schneller.

Am vergangenen Freitag hatten Anwohner in der Uferstraße in Kleingemünd in Höhe der Einmündung in die Neckarsteinacher Straße bemerkt, dass sich das Pflaster abgesenkt hat. Die Straße wurde daraufhin voll gesperrt. Bei einer Überprüfung des Abwasserkanals wurde festgestellt, dass bei einem Schacht direkt an der Bundesstraße eine Unterspülung vorliegen könnte. Deshalb wurde auch die B37 im Einmündungsbereich halbseitig gesperrt und die Straße aufgegraben.

Das führte zu langen Rückstaus auf der B37. Foto: Alex

Wie die Stadt gestern auf RNZ-Anfrage mitteilte, hat sich der Verdacht bestätigt: Ein Rohr war undicht. Bei den starken Regenfällen wurde Sand unter dem Pflaster herausgespült, sodass sich dieses absenkte.

Nach Angaben der Stadt hat bereits gestern die Asphaltierung des betroffenen Einmündungsbereichs begonnen. Auch wenn die B37 heute wieder freigegeben werden kann, bleibt die Uferstraße weiter voll gesperrt. Hier muss noch weiter gearbeitet werden. Die Einmündung der Saarstraße in die B37 - sie war gesperrt worden, um weitere Behinderungen durch von dort einfahrende Autos zu verhindern - wird aber wohl auch heute wieder aufgehoben. Auch die dortige Ampelanlage geht dann wieder in Betrieb.

Damit haben dann auch die langen Rückstaus durch die halbseitige B37-Sperrung und die wegen der Baustelle aufgestellten Ampeln ein Ende. Laut Stadt gab es die größten Behinderungen am Freitagnachmittag. Dank der Ferien würden sich der Verkehr und die Behinderungen aber in Grenzen halten. Interessant: Am Montagvormittag fiel die Ampelanlage wegen eines Funkproblems aus und blinkte lediglich orange. Dabei kam es zu fast keinem Stau. Die Autos fuhren einfach an der Baustelle vorbei, wenn kein Gegenverkehr kam. Als die Ampelanlage dann wieder in Betrieb ging, bildeten sich auf beiden Seiten lange Staus...