Vier Landtagsabgeordnete schauten sich zusammen mit Vertretern von Wasserrechtsamt, Regierungspräsidium und Umweltministerium die Böschung an, um die es in der Petition geht. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckargemünd. Wie definiert man die "Böschungsoberkante" an einem Gewässer? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Petitionsausschuss des Landtags, nachdem ein Ehepaar aus Neckargemünd eine Entscheidung des Wasserrechtsamts Rhein-Neckar nicht akzeptieren wollte. Dem Paar, das ein Anwesen auf dem Areal "Kriegsmühle" besitzt, ging es darum, den Garten zur Elsenz hin durch eine Reihe von Pfählen im Boden vor dem Abrutschen zu sichern.

Seit Juni 2014 gibt es eine Verordnung, durch die der Lebensraum "Flussufer" geschützt werden soll. Demnach sind Eingriffe an Böschungen bis auf fünf Meter nach besagter Böschungsoberkante nicht mehr erlaubt. Diese wird wiederum nach der mittleren Hochwasserlinie berechnet. Klingt kompliziert - und ist es irgendwie auch. Sonst wären nicht vier Landtagsabgeordnete und mehrere Fachleute zur Anhörung ins Rathaus von Neckargemünd gekommen, um sich danach selbst ein Bild vor Ort zu machen.

Für den theoretischen Teil im Sitzungssaal hatte der Antragsteller einige selbst gezeichnete Skizzen mitgebracht. Der Neckargemünder erörterte dabei, warum er auf seinem Grundstück eine besonders niedrige "Böschungsoberkante" beansprucht: Wenn die Elsenz über die Ufer trete, überflute sie ab einem gewissen Pegelstand nämlich ein flaches Gelände am anderen Ufer.

Die Petition rief mit Hermino Katzenstein (Grüne), Julia Philippi und Albrecht Schütte (beide CDU) sowie Georg Nelius (SPD) vier Landtagsabgeordnete auf den Plan. Bei dem Termin waren zudem Fachleute vom Wasserrechtsamt, vom Regierungspräsidium und vom Umweltministerium sowie Bürgermeister Frank Volk dabei.

Schon während der "Saalrunde" kristallisierte sich heraus, dass die Petition aufgrund der veränderten Gesetzeslage wohl keine Chance auf Gehör haben würde. Dabei hätte sich Hermino Katzenstein - der sich als "ein Fan des Petitionswesens" beschrieb - gerne als erfolgreicher Vermittler gesehen. Zumal er das Gelände an der Elsenz schon selbst in Augenschein genommen hatte und sich sicher war, dass das Anliegen der Anwohner doch noch positiv beschieden werden würde. "Wir wollen nicht nur am Gesetzestext festhalten, sondern uns am Einzelfall orientieren", lautete auch die Botschaft von Bürgermeister Frank Volk.

Letztlich mussten der Bürgermeister sowie der Grünen-Landtagsabgeordnete auch ohne Maßband eingestehen, dass die Sachbearbeiter des Wasserrechtsamts bei ihrer Begutachtung wohl doch das richtige Augenmaß hatten. Die Vorgabe "Keine Eingriffe im Böschungsbereich" bleibt mit einigen Metern Abstand also bestehen.

Derweil macht sich die Frau des Antragstellers Sorgen um ihr Kräuterbeet. Dieses befindet sich nämlich in einem Glashäuschen. Daher kann sie nur hoffen, dass der Hang stabil bleibt. Bestandsschutz gilt auf ihrem Anwesen nicht - im Gegensatz zu den Grundstücken in der Nachbarschaft. "Ansonsten würde die Böschungsoberkante dort durch das Wohnzimmer gehen", war zu erfahren.

Von einer Hangsicherung mit Pfählen sieht das Paar inzwischen ab und prüft Alternativen. Manchmal helfen ja auch tief wurzelnde Pflanzen, um den Boden zu halten.