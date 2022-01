Neckargemünd. (cm) Eigentlich schien alles klar. Im vergangenen Herbst hatte der Gemeinderat grünes Licht für den Neubau des Kleingemünder Aldi-Marktes in der Neckarsteinacher Straße, also an der B 37, gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde nach mehreren energetischen Nachbesserungen genehmigt. Der Nachfolgemarkt wird mit 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche ein Drittel größer und "quasi ein Passivhaus". Durch die Abwärme der Kühlgeräte werde keine Heizung benötigt. Völlig überraschend musste sich der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung erneut mit dem Bauvorhaben beschäftigen.

Der Grund: Der aktuell gestellte Bauantrag entspricht nicht dem Bebauungsplan, den ein von Aldi beauftragtes Planungsbüro selbst erarbeitet hatte. Es waren mehrere Befreiungen erforderlich. Und zwar für das Anlegen von sechs Stellplätzen teilweise außerhalb der zulässigen Flächen in einem als 1,50 Meter breite Grünfläche vorgeschriebenen Bereich sowie für die Entfernung von vier Bäumen, die laut Bebungsplan zu erhalten seien. Insgesamt wurden allerdings 24 Bäume eingeplant, erforderlich waren eigentlich nur 17.

Thomas Hauser von der Stadtverwaltung bezeichnete die aktuelle Entwicklung als nicht ganz nachvollziehbar. Es seien allerdings mehr Bäume eingeplant, aber an anderen Stellen.

"Wenn jemand einen Bebauungsplan erstellt und sich dann selbst nicht dran hält, ist mir das schleierhaft", meinte Marco La Licata (Linke). Bei den Bäumen könne er aber zustimmen, wenn insgesamt mehr Exemplare gepflanzt werden.

"Ich fürchte, dass der Ersteller des Plans nicht vor Ort war", sagte Jens Hertel (SPD). So sei der Grünstreifen unterhalb einer Betonmauer vorgesehen, was keinen Sinn ergebe. Dort seien aktuell schon Parkplätze; es werde also gar nichts verändert. Hertel hatte aber ein Problem damit, dass mehrere groß gewachsene Bäume zur Neckarsteinacher Straße gefällt werden sollen. Diese seien relativ groß, sehr schön und würden im Sommer Schatten spenden. Die dortigen Parkplätze seien immer als erstes belegt.

Auch Petra Groesser (Grüne) forderte den unbedingten Erhalt der Bäume. Neue Bäume würden mindestens 20 Jahre benötigen, um deren Größe zu erreichen – "wenn sie überhaupt überleben". Groesser sah zudem eine "Schönfärberei", da Bäume eingeplant seien, die teilweise in das Gebäude wachsen müssten.

Claudia Weichert (CDU) vermutete, dass Aldi mit der Fällung die Sicht auf den Markt von der Neckarsteinacher Straße aus verbessern wolle. Auch sie forderte ebenso den Erhalt wie Bürgermeister Frank Volk. Die Frage für die Stadt sei, wie man die meisten Bäume bekomme. Wenn man die Zustimmung versage, könne es sein, dass man am Ende insgesamt weniger Bäume bekomme, warnte der Rathauschef. Bisher gebe es 19 Bäume auf dem Areal, sagte Volk auf Nachfrage von Giuseppe Fritsch (fraktionslos).

Der Ausschuss erteilte schließlich grünes Licht für die Stellplätze auf dem eigentlich vorgesehenen Grünstreifen. Die "Entnahme" der Bäume wurde jedoch bei zwei Enthaltungen abgelehnt.