Neckargemünd. (luw) In rund 100 Häusern ist am gestrigen Dienstagvormittag die Trinkwasserversorgung unterbrochen worden. Grund dafür war nach Angaben der Stadtwerke ein defektes Ventil, nach dessen Reparatur das Wasser wieder floss.

"Bei turnusmäßigen Arbeiten in der Straße ,Im Spitzerfeld’ ist den Monteuren aufgefallen, dass ein Absperrventil defekt war", erklärte Stadtwerke-Sprecher Michael Treffeisen auf RNZ-Nachfrage. Demnach sei es "Glück" gewesen, dass der Defekt relativ schnell und ohne größeren zusätzlichen Aufwand behoben werden konnte. "In dem Bereich wird das Teilstück einer Wasserleitung erneuert, der Boden war dort eh schon aufgegraben", so Treffeisen. Dabei habe sich gezeigt, dass an dem Ventil Wasser entwich.

Nachdem diese "Wasserentweichung" um 9 Uhr festgestellt worden war, musste für die Reparatur die Versorgung von rund 100 Häusern unterbrochen werden. Laut den Stadtwerken waren um 11.30 Uhr wieder alle betroffenen Haushalte versorgt. "Da sich gesundheitlich unbedenkliche Ablagerungen lösen können, kann das Wasser leichte Trübungen aufweisen", heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Die Empfehlung lautet demnach, "das Wasser dann kurz ablaufen zu lassen, bis die Trübungen verschwinden und anschließend gegebenenfalls den Hauswasserfilter zu reinigen."

Update: Dienstag, 26. Januar 2021, 20 Uhr