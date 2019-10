Meckesheim-Mönchzell. (tri) Acht Stimmen für Gunter Dörzbach (CDU) - damit ist der bisherige Mönchzeller Ortsvorsteher auch der neue Ortsvorsteher. Am Montagabend wurde er in der Lobbachhalle einstimmig vom Ortschaftsrat gewählt. Und damit brachte die Wahlwiederholung eine Wende. Denn keine vier Wochen zuvor war Dörzbach nicht gewählt worden.

Deshalb stellte Bürgermeister Maik Brandt am Montagabend klar: "Gunter Dörzbach ist automatisch gesetzt, er braucht die absolute Mehrheit, einen weiteren Vorschlag gibt es nicht." Sollte er keine Mehrheit erhalten, würde es keinen Ortsvorsteher mehr in Mönchzell geben. Die oder der älteste Ortschaftsrat würde dann kommissarisch als Ortsvorstand eingesetzt, so Brandt. Zudem erklärte der Bürgermeister zusammen mit Hauptamtsleiter Uwe Schwarz, dass die erste Wahl in allen Punkten regelkonform abgelaufen sei. Da hatte der einzige zur Wahl stehende Kandidat, Gunter Dörzbach, mit drei Ja-Stimmen nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Stattdessen hatten vier Räte den Namen des Stimmenkönigs bei der Kommunalwahl, Marcel Gengenbacher (MuM), auf ihre Zettel geschrieben.

Jetzt war die Stimmung im Emporensaal - sowohl am Ratstisch als auch in den Zuhörerreihen - sehr verhalten, gedrückt und keinesfalls euphorisch. Erst nach der geheimen Wahl entspannte sich die Atmosphäre, als Maik Brandt das Ergebnis verkündete: acht Stimmen für Gunter Dörzbach. "Somit ist Gunter Dörzbach einstimmig zum Ortsvorsteher gewählt", sagte der Rathauschef. Für den Stellvertreter-Posten kandidierte einzig Marcel Gengenbacher. Auch er wurde nach geheimer Wahl einstimmig ins Amt gewählt.

Erleichtert über das Ergebnis, bedankte sich Dörzbach für das entgegengebrachte Vertrauen: "Ich freue mich, dass die Wahl für mich einstimmig ausgegangen ist und werde versuchen, mit den Ortschaftsräten gemeinsam für das Wohl unseres Ortes zusammenzuarbeiten. Für konstruktive Kritik bin ich jederzeit empfänglich." Fünf Jahre lang, bis zu seinem Renteneintritt, will der selbstständige Messebauer das Ehrenamt bekleiden.

Der RNZ sagte er, dass er unmittelbar nach der ersten Wahl zahlreiche Gespräche geführt habe, doch bis heute sei für ihn das damalige Vorgehen einiger Räte völlig unverständlich. Viele Überredungskünste hätte es laut Bürgermeister Brandt gekostet, Marcel Gengenbacher dazu zu bewegen, für den Stellvertreter anzutreten. "Zuerst wollte ich nicht noch einmal kandidieren", sagte der 41-Jährige. "Aber ich freue mich jetzt auch, dass ich einstimmig gewählt wurde und in die Aufgabe langsam hineinwachsen kann."