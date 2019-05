Von Karin Katzenberger-Ruf

Eppelheim. "Hey, Leute - Gruppenfoto!", ruft Collien in die Runde und alle hören auf sie. Es ist Mittwoch, kurz vor 12.30 Uhr. Die meisten der 46 Mädchen und Jungen, die am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim zum Englisch-Abitur angetreten sind, haben den Prüfungssaal im obersten Stockwerk bereits verlassen. Die Aufgaben seien gut zu schaffen gewesen, ist zu hören. Also gibt’s nur fröhliche Gesichter und keine verheulten.

Und nun? Nichts wie auf die Heidelberger Neckarwiese! Auch wenn es etwas nieselt. Vorher muss bei der örtlichen Brauerei aber noch das spendierte Bier abgeholt werden. Das übernehmen Collien Zeh und Sophie Gärtner mit dem Auto. Dann geht’s samt Getränkevorrat mit der Straßenbahn nach Heidelberg. Ein bisschen Sekt, ein bisschen Wein und was "Härteres" muss auch noch mit. Und was passiert mit den leeren Flaschen? "Die packen wir wieder ein", lautet zumindest der Vorsatz. Vielleicht muss Collien vor Ort einfach wieder eine Ansage machen?

Das Einsammeln würde dann auch den stellvertretenden Schulleiter Thomas Becker freuen. Der möchte nämlich nicht, dass "seine" Abiturientinnen und Abiturienten im Zusammenhang mit dem Feiern auf der Heidelberger Neckarwiese für negative Schlagzeilen sorgen. "Wir haben mit ihnen schon im Unterricht darüber gesprochen und sie einfach gebeten, sich angemessen zu verhalten - auch, was den Alkoholkonsum angeht", so Becker. "Ob sie das dann auch tun, können wir natürlich nicht kontrollieren."

Der Treffpunkt "Neckarweise" nach bestandenem Schulabschluss hat inzwischen Tradition. Es sei einfach schön, zusammen mit Gleichgesinnten aus anderen Gymnasien zu feiern, meinen die Eppelheimer Abiturienten. Die schriftlichen Prüfungen im Abi hinter sich zu haben, sei eine Befreiung.

Und was kommt, wenn auch die mündlichen Prüfungen vorbei sind und man tatsächlich das Abi in der Tasche hat? Collien möchte zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen und auf Lehramt studieren. "Die wäre eine tolle Lehrerin", ist sich Sophie sicher. Nicht ganz so sicher ist sie, wie sie selbst das Abitur abschließen wird. Sollte es tatsächlich nicht klappen, denkt sie daran, eine Ausbildung zu beginnen. Aber da kommt schon ein Schulterklopfen von hinten, verbunden mit: "Du schaffst das schon."

Auf dem T-Shirt mit dem Aufdruck "Abi 2019" stehen jedenfalls schon alle Namen drauf.