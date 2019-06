Hunde wie dieser griffen an. Foto: Getty

Leimen-St. Ilgen. (cm/lew) Nach der Attacke zweier Hunde auf einen 15-Jährigen am Pfingstmontag soll ein Gentest Gewissheit über die Rasse der Tiere bringen. Dies sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp auf RNZ-Nachfrage. Damit soll auf Anordnung der Heidelberger Staatsanwaltschaft zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich bei den Vierbeinern um sogenannte Kampfhunde handelt.

Der Halter der elf Monate alten Hunde - eine Hündin und ein Rüde von einem Züchter außerhalb der Region - hatte bei den Behörden angegeben, dass es sich um die Rasse "American Bulldog" handelt. Diese zählt in Baden-Württemberg nicht zu den Kampfhunden. Beamte der Polizeihundestaffel, die nach Beschwerden aus der Nachbarschaft über die Haltung der Hunde vor Ort waren, bezweifelten dies. Sie ordneten die Tiere der Rasse "American Stafford Mix" zu, die zu den Kampfhunden zählt. Klumpp weist darauf hin, dass es sich um erfahrene Beamte handelt. Dennoch brauche man absolute Sicherheit für die Frage, was aus den Hunden wird. Außerdem laufe ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Durchführung des Gentests gestaltet sich jedoch schwierig: Einer der Hunde wehrte sich so heftig gegen die Speichelentnahme, dass diese nicht durchgeführt werden konnte. "Er war so aggressiv, dass er selbst durch einen erfahrenen Hundeführer nicht zu beruhigen war", so Polizeisprecher Klumpp.

Nach Bekanntwerden der Zweifel an der Rasse wurde der über 18 Jahre alte Halter auf das Ordnungsamt der Stadt Leimen bestellt. Dort wurde er am Donnerstag vor Pfingsten auf die Leinen- und Maulkorbpflicht für die beiden Tiere hingewiesen. Vier Tage später ging sein 16-jähriger Bruder ohne Leine und Maulkorb Gassi mit den Hunden. Es kam zu dem Angriff, bei dem der 15-jährige unter anderem Bisse im Gesicht erlitt. Er befindet sich nach wie vor in einer Spezialklinik.

Derweil meldete sich eine weitere Nachbarin des Hundehalters zu Wort. Sie korrigierte die Aussage eines Anwohners, der behauptet hatte, die Zaunhöhe zwischen dem Grundstück des Halters zu einem Nachbarn mit Kleinkind betrage nur 60 Zentimeter. Ihrer Messung zufolge sei es mindestens ein Meter. Davon abgesehen habe der Halter seine Hunde aber unter unzumutbaren Bedingungen gehalten. Sie seien stundenlang im Keller eingesperrt und geschlagen worden. Die Polizei wollte dies nicht bestätigen. "Es gab nichts zu beanstanden", so Klumpp, "die Haltung war artgerecht." Die Nachbarin hingegen beteuert: "Die Hunde haben sehr gelitten." Entsprechende Hinweise der Nachbarn seien von der Stadt "sehr lasch gehandhabt" worden. Ein Halteverbot für Hunde wäre längst überfällig gewesen, betonte die Frau: "Ich hoffe, die kriegen nie wieder einen Hund in die Hände."