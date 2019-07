Ein letzter Rinderbraten geht in der Metzgerei über die Theke (von links): Joachim Berg᠆strässer, Marie-Luise Cetto, Petra Kronauer und Gudrun Finger-Bergsträsser. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Joachim Bergsträsser hat den letzten Rinderbraten gekauft. "Der bleibt bis Weihnachten in der Gefriertruhe", sagt der Mückenlocher Ortsvorsteher. "Vielleicht halten wir es aber gar nicht so lange aus und essen ihn schon vorher." Der 62-jährige Hobbykoch zählte zu den Stammkunden der Metzgerei Schuster, die nun nach 93 Jahren ihre Pforten schloss. "Sie war eine Institution", sagt Bergsträsser und bedauert die Schließung, die ein Schlag für das Dorf sei. "Eine Begegnungsstätte für Mückenloch ist verloren gegangen", meint der Ortsvorsteher. "Hier konnte man erfahren, wer Vater und Mutter geworden war, wer sich getraut oder getrennt hat oder weggezogen ist."

Doch die Schließung war alternativlos, wie Marie-Luise Cetto erklärt. Die 61-Jährige führte die Metzgerei in der Talstraße des Neckargemünder Stadtteils zusammen mit ihrem Bruder Günter Schuster, der vor wenigen Wochen starb. "Ohne Metzgermeister geht es nicht weiter", bedauert Cetto, die seit über 40 Jahren in der Metzgerei arbeitete.

Schon im zurückliegenden März hatte die dazugehörige Gaststätte "Krone" geschlossen. Foto: privat

Bereits Ende März schloss die Familie das angegliederte Gasthaus "Krone". Zum letzten Öffnungstag der Metzgerei waren nun zahlreiche Kunden aus Mückenloch, Dilsberg und Neckargemünd gekommen. "Es war sehr emotional - furchtbar, aber schön", erzählt Cetto. "Am Ende war der Laden voll und die Theke leer." Eine 95-jährige Kundin habe berichtet, dass sie schon seit 90 Jahren in der Metzgerei einkaufe. "Wir wussten genau, was unsere Kunden wollen", erzählt Cetto. "Viele wissen noch gar nicht, wo sie künftig einkaufen sollen." Die Metzgerei hatte nicht nur Fleisch, Wurst und Käse im Angebot, sondern auch Butter und Backwaren, zeitweise auch Tomaten und Salat.

Wie es für sie selbst und für die langjährige Angestellte weitergeht, weiß Cetto noch nicht. "Wir haben nun erst einmal noch mit der Abwicklung der Metzgerei zu tun", berichtet sie. Auch die Zukunft der Immobilie ist noch unklar: "Da denken wir jetzt noch nicht dran."

Ortsvorsteher Bergsträsser ist sich sicher, dass ein Großteil der Mückenlocher die Schließung der Metzgerei bedauert. Wer dort nicht eingekauft hat, habe "einen wesentlichen Anteil daran, dass ein Teil der Dorfkultur verloren geht". Die "Krone" habe nicht an einer stark befahrenen Kreis- oder Landstraße gelegen und es deshalb ohnehin schwer gehabt. Waren des täglichen Bedarfs gibt es nun noch in "Connys Lädchen" und die "Linde" ist die letzte Gaststätte im Ort.