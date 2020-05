Sie gibt auch per Internet Tipps: Annette Schad mit Stillpuppe Paul. Foto: A. Dorn

Gaiberg. (agdo) Geduldig sitzt Paul auf dem Schoß, schaut in den Computer und macht keinen Mucks. Eigentlich ungewöhnlich für ein drei Monate altes Baby. Aber Paul ist kein lebendiger Säugling, sondern eine professionelle Stillpuppe. Mit ihrer Hilfe bietet die zertifizierte Stillberaterin Annette Schad seit Neustem auch Online-Kurse zur Stillvorbereitung im Internet an.

Eigentlich wollte sie einen Stillvorbereitungskurs als Hausbesuch anbieten, aber dann sei die Corona-Pandemie dazwischen gekommen, erzählt Annette Schad, die Mutter von zwei kleinen Kindern und gerade selbst in Elternzeit ist. Die Diplom-Biologin und Beraterin in einem pharmazeutischen Unternehmen verlegte das Ganze also ins Internet.

Stillen sei nicht einfach und erfordere Übung, berichtet Schad, die genau das nach der Geburt ihrer Töchter selbst merkte. Viele Hebammen gingen nach ihren Worten nicht in der Tiefe auf das Thema ein. Aus ihren eigenen Erfahrungen schöpfend entstand die Internet-Idee.

Die Kurse laufen ähnlich wie eine Videokonferenz ab. Neben theoretischen Informationen gibt es auch einen praktischen Teil mit Paul. An der Puppe zeigt Schad unter anderem, wie man das Kind beim Stillen richtig ansetzt und worauf während des Stillens zu achten ist. Paul gibt zwar keinen Mucks von sich, er ist aber wie alle Babys sehr beweglich. Vor allem der Kopf fällt wie bei einem echten Säugling nach hinten – und das sollte auf keinen Fall passieren.

Weil durch die Lockerungen der letzten Tage Hausbesuche aber wieder möglich sind, bietet Schad diese jetzt auch wieder an – natürlich mit Mundschutz und möglichst unter Wahrung von Abstand. Bisher seien keine Fälle bekannt, in denen Covid-19 in der Muttermilch gefunden worden sei, sagt Schad. Daher sei eine Übertragung auf diesem Weg eher unwahrscheinlich.

Sollte eine stillende Mutter infiziert sein, könne sie weiter stillen, sollte aber die gängigen Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen oder Desinfizieren vor und nach dem Stillen beachten. Wichtig sei im Fall einer positiven Testung zudem, bei jedem Kontakt mit dem Kind Mundschutz zu tragen. Unwahrscheinlich sei, dass eine positiv getestete Mutter das ungeborene Kind im Mutterleib ansteckt. Schad beruft sich dabei auf das Europäische Institut für Stillen und Laktation.

Schad bietet übrigens auch einen Online-Baby- und Stilltreff an. Hier gibt sie stillenden Müttern ebenfalls praktische Tipps.