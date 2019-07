Nußloch. (cm) Wer nah an Heidelberg wohnt, muss viel zahlen. Da macht es in den direkt an die Universitätsstadt grenzenden Gemeinden auch keinen allzu großen Unterschied, wo genau man dort wohnt. In Nußloch ist das anders, wie der Preisatlas des Immobilienunternehmens "Homeday" zeigt. Hier gibt es recht teure Lagen, aber dann auch wieder vergleichsweise günstige Ecken. Mit dem Wohnungsmarkt der Mondspritzergemeinde beschäftigt sich der dritte Teil der RNZ-Serie "Mieten in der Region".

Im Durchschnitt kostet die Miete in Nußloch 8,70 Euro pro Quadratmeter. Dieser Wert wird aber in vielen Bereichen übertroffen. Besonders begehrt sind offenbar Wohnungen am nördlichen, östlichen und südlichen Ortsrand. Im Neubaugebiet am Seidenweg, zwischen Kanonenweg und Am Herrenweg, zwischen Ringelgasse und Am Hang, zwischen Markgrafenstraße und Panoramastraße, in der Odenwaldstraße sowie im Bereich von Haupt-, Blumen-, Schubert-, Beethoven- und Mozartstraße müssen Mieter im Schnitt zehn Euro für den Quadratmeter berappen. Relativ teuer ist es noch im Bereich der Kurpfalzstraße sowie zwischen Kaiserstraße und Massengasse, wo laut "Homeday" 9,10 Euro fällig werden.

In weiten Teilen von Nußloch gilt jedoch ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 8,30 Euro. Eine Ausnahme bilden die größeren Mehrfamilienhäuser zwischen der Heidelberger Straße, Mühlstraße und Hinter der Mühle. Hier kommen Mieter mit durchschnittlich 7,40 Euro für den Quadratmeter vergleichsweise günstig weg.