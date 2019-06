Dossenheim. (cm) Nicht umsonst ist in Wohnungsanzeigen immer wieder "Heidelberg-Dossenheim" zu lesen. Vermieter machen aus der selbstständigen Gemeinde an der Bergstraße gerne einen Stadtteil von Heidelberg. Was die Mietpreise angeht, kann Dossenheim auch locker mit der Universitätsstadt mithalten. Wer hier wohnt, zahlt die Nähe zu Heidelberg. In der Region rund um Heidelberg ist das Mieten laut dem Preisatlas des Immobilienunternehmens "Homeday" in Dossenheim mit 9,70 Euro für den Quadratmeter am teuersten. Die RNZ-Serie "Mieten in der Region" wirft heute einen genauen Blick auf Dossenheim.

Auf den ersten Blick fällt eine Farbe besonders auf: Lila. Sie kennzeichnet besonders teure Wohnquartiere: Darunter fallen in Dossenheim Bereiche um die zentrale Friedrichstraße sowie mehrere Straßen im Norden der Gemeinde. Hier müssen Mieter im Schnitt 10,90 Euro für den Quadratmeter berappen - für die Kaltmiete. Im Süden der Gemeinde sind die Wohnungen in den Gebäuden zwischen Sudetenstraße und Gerhart-Hauptmann-Straße ebenfalls recht teuer.

Wirklich günstig ist es in Dossenheim nirgendwo. Günstiger als 8,50 Euro im Schnitt ist kein Bereich. Auf diesen Preis können Mieter am ehesten bei Wohnungen im Osten der Gemeinde am Waldrand hoffen im Bereich zwischen Schriesheimer Straße und Schauenburgstraße.

