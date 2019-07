Eppelheim. (cm) Was für Dossenheim gilt, das gilt auch für Eppelheim: Die selbstständige Stadt wird von Vermietern gerne als Stadtteil von Heidelberg bezeichnet. Die Nähe zur Universitätsstadt schlägt sich auch in den Mietpreisen nieder, wie der Preisatlas des Immobilienunternehmens "Homeday" deutlich macht. Eppelheim bildet den nächsten Teil der RNZ-Serie "Mieten in der Region".

Quadratmeterpreise von 8,90 bis 9,60 Euro sind üblich. Tendenziell teurer ist es im Westen der Stadt, wo die Autobahn weiter entfernt ist. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen: Vergleichsweise günstig mit 8,20 Euro pro Quadratmeter ist es in der großen Wohnanlage zwischen Bürgermeister-Jäger-Straße, Schubertstraße und Seestraße. Das teuerste Fleckchen von Eppelheim befindet sich am nordöstlichen Ortsrand: Am Lothar-Wiegand-Ring am Feldrand kostet der Quadratmeter saftige 10,30 Euro.