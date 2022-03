Bammental/Heidelberg. (luw) Er soll einen Motorradhelm getragen und sich mit Schwert, Messer und Bratpfanne bewaffnet haben: Nachdem er so in der Nacht auf den 15. September seine Nachbarin schwer verletzt haben soll, steht ein mutmaßlich psychisch Kranker vor Gericht. Weil man von Schuldunfähigkeit ausgeht, beginnt am Montag, 14. März, um 9 Uhr vor dem Heidelberger Landgericht ein sogenanntes Sicherungsverfahren – und kein Strafverfahren. Sollten sich Schuldunfähigkeit und die Vorwürfe gegen ihn bestätigen, erwartet den 23-Jährigen keine Haftstrafe, sondern die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag vor. Demnach habe der in der Beethovenstraße wohnende Beschuldigte mit der Bratpfanne das Glasfenster einer seiner Nachbarwohnungen eingeschlagen und diese nach einer Frau durchsucht. Ein Bewohner habe ihn nach draußen gedrängt, wobei dieser leicht verletzt worden sei.

Danach soll der 23-Jährige auf einen weiteren Nachbarn getroffen sein: Auf diesen habe er eingestochen, wodurch der Nachbar einen Teil seines Fingers verloren sowie mehrere Schnittverletzungen erlitten haben soll. Anschließend habe er die Wohnung des Nachbars betreten und dort mit dem Schwert auf dessen Ehefrau eingestochen. "Ich bringe Dich um", habe er dabei gerufen. Die Frau soll dadurch schwer verletzt worden sein. Ihr verletzter Ehemann habe den 23-Jährigen gepackt und aus der Wohnung gebracht. Wie damals berichtet, traf die Polizei den Mann – der immer noch bewaffnet war – danach auf der Straße an und sah sich gezwungen, auf ihn zu schießen. Er wurde daraufhin operiert.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte an paranoider Schizophrenie leidet und die Tat im "Wahn" begangen habe. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt, 14 Zeugen und zwei Sachverständige sollen aussagen.