Von Benjamin Miltner

Meckesheim/Spechbach. Erst der Chemie-Unfall in Heidelberg, dann das blaue Trinkwasser in Dossenheim und Heidelberg und zuletzt erneut eine Trinkwasser-Warnung in der Bergstraßengemeinde: Die Region rund um Heidelberg wurde jüngst mehrfach durch Katastrophenszenarien aufgerüttelt. Wie in einem solchen Ausnahmezustand am effektivsten die Bevölkerung informiert werden kann, darüber wird fleißig debattiert. An Stammtischen, auf der RNZ-Facebookseite und vor allem bei der Stadt Heidelberg. Dort fordern Feuerwehr und Gemeinderat den Wiederaufbau eines Sirenennetzes.

Ist es eine Lampe? Oder wachsen auf dem Alten Rathaus in Mönchzell etwa Pilze? Wer nicht zu den 1100 Einwohnern des Meckesheimer Ortsteils gehört, mag sich wundern beim Anblick des tellerförmigen Gebildes vor dem Glockenturm auf dem Dach. Es ist eine Sirene, ein Überbleibsel des bundesweiten Systems für den Luftschutz aus über 80.000 Standorten, das nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 90er Jahre Bestand hatte. Und funktioniert sie auch noch? "Wir gehen davon aus", sagt Bürgermeister Maik Brandt. Zwar wurde der Alarmschalter im Außenbereich vor langer Zeit entfernt. Aber im Inneren kann noch das Heulen auf Knopfdruck ausgelöst werden.

Überbleibsel ohne Funktion: die Alarmsirene auf der Spechbacher Grundschule. Fotos: A.Dorn/Fink

Als Warnsignal wird die Sirene längst nicht mehr genutzt. "Das letzte Mal lief sie 2013 - bei der Jubiläumsübung der Mönchzeller Feuerwehr", betont Brandt. Ist Gefahr in Verzug, rückt im Ort die Wehr aus und informiert per Lautsprecher. "Dann wissen die Leute gleich auch,was Sache ist", sagt Gunter Dörzbach. Der Meckesheimer Ortsvorsteher ist selbst bei der Feuerwehr aktiv und nennt einen weiteren Vorteil dieser Methode: "Man kann die betreffenden Bereiche gezielter angehen". Dies sei in den vergangenen Jahren bei Hochwasserlagen so praktiziert worden.

"Wir beobachten aufmerksam die aktuelle Diskussion um die alten Sirenen", betont Maik Brandt. Auch in Meckesheim selbst steht auf dem sanierungsbedürftigen Dach des Alten Rathauses eine Sirene. Hier fehlt aber der Schutzschirm. "Es darf bezweifelt werden, ob sie noch funktioniert." Brandt sieht seine Gemeinde aber auch so gut aufgestellt, verweist neben der Feuerwehr auch auf moderne Kanäle wie Facebook und die Warn-Apps Nina und Katwarn - diese Dienste waren neben der RNZ-Internetseite auch die Hauptkanäle, über die in Dossenheim über die Trinkwasser-Problematik informiert wurde.

"Wir haben sogar zwei funktionierende Sirenen im Dorf", weiß Spechbachs Bürgermeister Guntram Zimmermann um die Vorrichtungen auf dem Dach der Grundschule sowie im Glockenturm des Rathauses. Genutzt werden diese aber nicht mehr - auch nicht beim letzten Katastrophenfall im Ort. Bei Arbeiten an einem Rückhaltebecken drangen vor vielen Jahren Bakterien vom Bach- ins Trinkwasser ein. "Damals wurde per Lautsprecher der Feuerwehr und Handzetteln informiert", erinnert sich Zimmermann. Für ihn in einem Ort wie Spechbach ebenso probates Mittel wie Warn-Apps, denn: "Die liefern weit mehr Informationen als eine Sirene. Und der Großteil meiner Mitbürger hat ein Smartphone", ist sich Zimmermann sicher.