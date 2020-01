Meckesheim/Zuzenhausen. (cm) Immer wieder tauchte in den vergangenen Jahren bei den geplanten Maßnahmen der Baubehörden die Sanierung der Bundesstraße B 45 zwischen Meckesheim und Zuzenhausen auf. Tatsächlich passiert ist bisher nichts. Dies soll sich in diesem Jahr aber wirklich ändern. Das ging vor Kurzem aus der Vorstellung der Baumaßnahmen des zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe hervor. Details wurden allerdings nicht genannt. Die RNZ fragte deshalb nach.

Geplant ist eine Erneuerung der Fahrbahndecke in einem 1,6 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Gemeinden im Kraichgau. Wie Behördensprecherin Irene Feilhauer mitteilte, müsse der Zeitraum der Maßnahme noch mit der Verkehrsbehörde, der Polizei und den Gemeinden abgestimmt werden. Er sei auch von der Baumaßnahme an der Waidtalbachbrücke an der Bundesstraße B 292 bei Sinsheim abhängig. Eine gleichzeitige Ausführung sei nicht möglich, so Feilhauer. Ob die B 45 während der Bauarbeiten voll gesperrt werden muss, steht noch nicht genau fest. "Die Verkehrsführung muss ebenfalls noch mit Verkehrsbehörde, Polizei und Gemeinden abgestimmt werden", so Feilhauer. "Wir gehen derzeit von einem Teilabschnitt mit halbseitiger Bauweise und Verkehr in einer Fahrtrichtung sowie von einem Teilabschnitt mit Vollsperrung aus." Auf die Autofahrer kommen also wohl größere Verkehrsbehinderungen und weiträumige Umleitungen zu.