Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Bei einem Containerbrand im Meckesheimer Industriegebiet nahe des Bahnhofs sind am frühen Freitagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort. Um 4.25 Uhr erfolgte laut Kommandant René Faul die Alarmierung mit dem Stichwort "Zimmerbrand". Vor Ort habe sich gezeigt, dass der bewohnte Container mit zwei Wohneinheiten im Vollbrand stand. Man habe daraufhin "sofort mit dem Löschangriff begonnen", sagte Faul. Die Rettungskräfte konnten die beiden jedoch nur noch tot aus dem Container bergen.

Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt äußerte sich im Gespräch mit der RNZ "persönlich betroffen" über den tragischen Vorfall. Die Gemeinde habe den Container vor mehreren Jahren als Notunterkunft für Obdachlose angeschafft. Der Mann, der dort zuletzt in einem Mietverhältnis gelebt habe, sei ihm und auch der Bevölkerung wohlbekannt. Die Gemeinde Meckesheim habe immer wieder versucht, ihm andere kommunale Unterkünfte anzubieten. Er habe aber im Container bleiben wollen. Brand berichtete, dass der Mann öfter Besuch von einem Freund gehabt habe. Ob es sich bei den beiden Toten tatsächlich um den aktuellen Mieter und seinen Bekannten handle, konnte Brandt am Freitagnachmittag nicht beantworten.

Kreisbrandmeister Udo Dentz und der Bürgermeister trafen zwischen 5.30 und 6 Uhr am Unglücksort ein. Die Stimmung vor Ort mit der Rauchwolke über dem Industriegebiet habe Brandt als sehr bedrückend erlebt. Kurz darauf sei dann auch die Kriminalpolizei aus Heidelberg eingetroffen, die nun ermittelt.

Zur Brandursache konnte Polizeipressesprecher Stephan Schiefelbusch auf RNZ-Nachfrage am Freitagnachmittag noch keine näheren Angaben machen. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Zu den beiden Toten könne man auch noch keine weiteren Infos geben, da man in einem solchen Fall zunächst die Rückmeldung der Staatsanwaltschaft abwarten müsse.

In Meckesheim selbst verbreitete sich die tragische Nachricht am Freitag erst nach und nach. Er sei, so Brandt, am Vormittag bei einer Goldenen Hochzeit gewesen. "Da hatte sich das noch gar nicht rumgesprochen", meinte der Bürgermeister. Später hätten ihn dann aber immer mehr Nachfragen zu dem Vorfall erreicht. Ihnen gab Brandt die Antwort, die er auch im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichte: "Zwei Menschen verloren ihr Leben. Ich bitte um Verständnis, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden können."

Angesichts der beiden Todesopfer eher in die Kategorie Randnotiz fällt, dass am Bahnhof Meckesheim aufgrund des Brandes zwischen 4.45 und 5.40 Uhr alle Gleise gesperrt blieben. Feuerwehrkommandant Faul erklärte diese "Sicherheitsmaßnahme" einerseits damit, dass auch ein Teil der Böschung Feuer gefangen hatte. Andererseits habe es phasenweise eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben, welche die Sichtverhältnisse deutlich einschränkte. Erst gegen 9.50 Uhr endete der Feuerwehreinsatz. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, mussten im genannten Zeitraum insgesamt acht Züge ausfallen, Auswirkungen hatte das vor allem für den Bahnverkehr in Richtung Sinsheim, Eppingen und Waibstadt.

In Waibstadt hatte es im September 2019 einen ganz ähnlichen Vorfall gegeben. Damals kam ebenfalls ein Mann in einem brennenden Wohncontainer ums Leben. Brandt bezeichnete es jedoch als "Mutmaßungen" Parallelen zwischen den beiden Fällen herzustellen.

Update: Freitag, 21. August 2020, 15.15 Uhr