Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Bei uns in der Gegend heißt es eben ,die‘ Bach, genauso wie ,der‘ Butter", sagt Martin Kreß. Für den 52-Jährigen, der in Meckesheim aufgewachsen ist, gehört dieses regionale Sprachphänomen zum Alltag - und ist für ihn so gewöhnlich, dass er es eigentlich gar nicht mehr hinterfrage, wie er im Gespräch mit der RNZ zugibt.

Und damit ist Kreß, der in Meckesheim als passionierter Lokalhistoriker regelmäßig für Ortsführungen gebucht wird, nicht alleine. Denn nicht nur in Meckesheim, sondern in vielen Orten der Region rund um Heidelberg ist die Butter männlich und der Bach weiblich.

Ortshistorie ist sein Hobby: Martin Kreß.

Doch warum ist das eigentlich so? Warum heißen die Bäche, die hier fließen, im Volksmund "die" Schwarzbach oder "die" Lobbach? "Das Ganze scheint doch eine regionale Besonderheit zu sein," meint Kreß, der hauptberuflich als Bankkaufmann bei der örtlichen Volksbank angestellt ist. Er meint zudem: "Das war ganz normal in vergangener Zeit. Heute, durch Zuzug aus verschiedenen Himmelsrichtungen, fallen diese Eigenarten vielleicht erst auf."

Ein Blick in die "aktuelle" Meckesheimer Ortschronik von Friedrich Zimmermann aus dem Jahr 1937 könnte Aufschluss geben, hofft Kreß. Er muss allerdings schnell ernüchtert feststellen: "Da steht erst ,die‘ Lobbach und enttäuschenderweise ein paar Seiten weiter ,der‘ Lobbach." Und auch der Meckesheimer Heimatroman "Der Bauernprophet" der Heidelberger Autorin Irma von Drygalski aus dem Jahr 1928 ist nur bedingt eine Hilfe. Die Hauptrolle spielt darin der Meckesheimer Johann Adam Müller, genannt "Hannadel" (1769- 1832), der 1807 König Friedrich Wilhelm III. von Preußen in Königsberg aufsuchte, um diesem die Niederlage Napoleons zu weissagen. Die Autorin schreibt darin von "die" Lobbach.

> Der Lobbach - oder im regionalen Sprachgebrauch auch die Lobbach - hat seine Wortherkunft aller Wahrscheinlichkeit nach von der Lohe. Diese bezeichnet eine früher zum Gerben von Tierhäuten verwendete Baumrinde. Genommen wurde meistens Eichenrinde, da diese dem Leder eine charakteristische rötlich-braune Färbung verlieh. Eine solche Lohgerberei gab es seinerzeit auch in Waldwimmersbach, einem Ortsteil der heute 2300 Einwohner großen Gemeinde Lobbach, die dem Gewässer ihren Namen verdankt. Gerbereien brauchten immer viel Wasser und so wurde für diese Gerberei das Wasser des Lobbachs verwendet. Regional ist daher bei Einheimischen auch oft die Aussprache Loh-Bach anstatt Lob-Bach zu hören. Bis circa 1800 verlief der Lobbach, der nahe des Schönbrunner Ortsteils Haag entspringt, in Meckesheim mitten durch das Dorf, von Mönchzell kommend an der heutigen Luisenstraße (früher Mühlengasse) entlang und durch die Friedrichstraße (früher Breite Straße) weiter zur Elsenz. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Lobbach verlegt, sodass er heute auf Höhe der Meckesheimer Alla-Hopp-Anlage in die Elsenz mündet. Anschließend wurde ein Damm entlang des Lobbachs bis hin zum E-Werk, der früheren Werner'schen Mühle, gebaut. Ziel dieser Maßnahme war es, den heutigen Ortskern für die Bebauung trockenzulegen. Nach der Verlegung des Lobbachs übrig blieb in Meckesheim das Greinersbächl, ein regulierter Wasserlauf, der vom Lobbach gespeist wurde. Sein Verlauf ist auf historischen Aufnahmen des damaligen Bürgermeisters Georg Ludwig aus der Zeit um 1930 noch gut zu erkennen. (lew)

"Manchmal muss man die historisch gewachsenen Dinge eben so nehmen, wie sie sind", meint Kreß. Und er bekommt dabei ungeahnt Unterstützung von Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt. "Vater Rhein, Mutter Lobbach", ist die spontane Reaktion des Rathauschefs auf die Frage "Der oder die Lobbach?". Brandt bezieht sich dabei auf den Mönchzeller Historiker Gerhard Ruby, dem zufolge die Besiedelung der Region keltische Wurzeln hat.

Und im Gegensatz zu griechischen und römischen Flussgottheiten, die meist männlich sind, können diese bei den Kelten männlich oder weiblich auftreten. Der keltische Name des Lobbachs habe wohl Nedia oder Nida gelautet, vermutet Ruby. Als dann die Römer kamen, hätten sie dem Ort, an dem sie sich niederließen, deshalb den lateinischen Namen Vicus Nediensis gegeben, was sich als "Ortschaft an der Nedia" übersetzen lasse. Funde antiker Inschriftensteine entlang der Römerstraße würden darauf hinweisen, dass diese Besiedelung sich zur Zeit der Römer auf der Gemarkung des heutigen Spechbachs befand. Ruby: "Die Siedlung wurde vermutlich zu keltischer Zeit gegründet und verkam beim Abzug der Römer im 3. Jahrhundert. Der heutige Ort Spechbach wurde erst etwa 1000 Jahre später erstmals erwähnt."

Rubys Fazit: "Wenn die Nida einmal keltisch war, kann diese sehr wohl weiblich gewesen sein. Diese weibliche Form dürfte sich dann in ,die Lobbach‘ erhalten haben." Klingt plausibel. Nur warum es "der" Butter heißt, bleibt weiter offen.