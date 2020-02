Meckesheim. (pol/mün) Nach dem Unfall am Freitag auf der Bundesstraße B39 bei Meckesheim ist der Fahrer des Unglücksautos am Sonntag verstorben. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Der Unfall wurde durch gesundheitliche Probleme des Mannes ausgelöst. Diese sollen nun auch zu seinem Tode geführt haben.

Update: 24. Februar 2020, 12 Uhr

Meckesheim. (pol/mün) Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kam es zu einem Unfall an der Einmündung der Landesstraße L549 von Eschelbronn auf die Bundesstraße B45 bei Meckesheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem VW Touran auf der L549 und konnte sein Fahrzeug aufgrund einer plötzlich auftretenden körperlichen Ausfallerscheinung nicht mehr kontrollieren. Aus diesem Grund fuhr er an der Einmündung zur Bundesstraße B45 geradeaus und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren und wegen der aufgetretenen Ausfallerscheinung ärztlich versorgt. Die Beifahrerin des Tourans wurde nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Bundesstraße war am Unfallort bis kurz vor 14 Uhr gesperrt.

Update: 21. Februar 2020, 14.52 Uhr