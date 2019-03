Meckesheim. (pol/mare) Das gehörte nicht an den Feldweg in der Verlängerung der Meckesheimer Petersbergstraße: Rund einen halben Kubikmeter weißes und hellgrünes Styroporgranulat und Styroporschnipsel haben Unbekannte am Wochenende illegal in einen Entwässerungsgraben gekippt. Das teilt die Polizei mit.

Große Teile des ungiftigen Materials wurden weggespült oder durch den Wind auf die nahen Felder geweht. Der örtliche Bauhof sammelte den Abfall schließlich ein und entsorgte ihn.

Wer Hinweise zu den Styroporfrevlern geben kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter der Rufnummer 06223/92450.