Meckesheim. (pol/mün) Eine 28 Jahre alte Radfahrerin und ihr ein Jahr altes Kind wurden am Donnerstagabend in Meckesheim angefahren. Die Frau brach sich bei dem Sturz den Arm, das Kind wurde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Trotzdem wurde das Mädchen vorsorglich mit der Mutter in eine Heidelberger Klinik gebracht.

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Industriestraße/Oberhofstraße gegen 17.30 Uhr, als der Bahnübergang geschlossen war. Der Sprinterfahrer überfuhr eine Sperrfläche und erfasste die Radfahrerin, die ihr Mädchen im Kindersitz beförderte.

Nach Angaben der Polizei muss der 49-jährige Sprinterfahrer jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.