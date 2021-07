Meckesheim. (lesa) Nur Sekunden haben am Mittwochabend den Unterschied gemacht, ob Gleis 3 des Meckesheimer Bahnhofs zum Schauplatz eines tragischen Unglücks oder der mutigen Tat zweier Männer wird. Es wurde Letzteres: Denn die Männer bewahrten einen ins Gleis gestürzten 41-Jährigen davor, von einer S-Bahn überrollt zu werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein bislang unbekannter Mann am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr ins Gleisbett gesprungen, nachdem er einen dort liegenden Mann bemerkt hatte. Laut Polizei handelte es sich dabei um einen 41-Jährigen aus dem Bereich Öhringen. Der Helfer versuchte zunächst erfolglos, den unter Alkoholeinfluss stehenden 41-Jährigen von den Gleisen zu heben. Dies gelang jedoch erst, als ein am Bahnsteig wartender 21-Jähriger auf die beiden aufmerksam wurde, ins Gleisbett sprang und gemeinsam mit dem Unbekannten den 41-Jährigen aus der Gefahrenzone zog.

Und das keine Sekunde zu früh: Denn die S-Bahn fuhr gerade in den Bahnhof ein und hätte die Männer ansonsten wohl getroffen. Diese retteten sich auf den Bahnsteig, wo der 21-Jährige bei dem 41-Jährigen blieb, der sich leicht im Gesicht verletzt hatte. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der weitere Helfer indes verließ den Bahnhof, noch bevor die Polizei kam.

Ihn suchen die Beamten nun. "Einerseits geht es natürlich um den Dank, aber er ist auch ein Zeuge, der befragt werden soll", erklärte Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage der RNZ. Denn zwar geht die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Mann ins Gleis stürzte, weil er alkoholisiert war. Details wie die Dauer seiner Notlage sind jedoch noch nicht bekannt. Seine Vernehmung stand gestern ebenso noch aus wie die Auswertung möglicher Videoaufnahmen von Bahnsteig und Gleis.

"Wenn die Männer nicht gewesen wären, wäre ein Unglück nicht auszuschließen gewesen", sagte Elsberg und lobte das mutige Verhalten der beiden Helfer, die sich selbst in Gefahr brachten, um den 41-Jährigen zu retten. Mit Blick auf die Gefahr, der sie sich aussetzten, betont sie aber auch: "Das wird von niemandem erwartet, dass er sein Leben aufs Spiel setzt."

Der noch Unbekannte der beiden Helfer wird gebeten, sich unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

