Meckesheim. Über die Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbands "Meckesheimer Cent" zwischen Meckesheim und Mauer ließ keiner der Vertreter der neun Mitgliedskommunen etwas kommen. Im Gegenteil: Sie gilt nämlich als der ganze Stolz der Mitglieder. Deshalb lauschten sie während der Verbandsversammlung ganz gebannt den Ausführungen des Betriebsleiters Klaus Tschepl über die abgeschlossenen oder noch laufenden Sanierungsmaßnahmen auf diesem Areal.

Eine Aussage erfreute dabei natürlich jeden, zumal dies erhebliche Kosten spart: "Mehrere Reparaturen und Arbeiten übernahm das Klärwerkspersonal in Eigenregie", betonte der Betriebsleiter. Dies betraf beispielsweise den Austausch einer Faulschlamm-Umwälzpumpe, die Verbreiterung des Vorklärbeckenräumers, den Einbau neuer Rohschlammschieber und damit auch den Umbau der Schwimmschlammschieber. Nicht zuletzt auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

Zustimmend nahm man auch die geplanten Innovationen auf. So benötigt man ein neues Faulgasmessgerät, zusätzlich einen Lastwagen, da der bisherige aufgrund seines Alters sehr reparaturanfällig wurde. "Unser Labor platzt aus allen Nähten", nannte Tschepl einen weiteren Missstand. Jenem will man in diesem Jahr durch eine Erweiterung aufgrund einer Versetzung der Fensterfront entgegenwirken.

Breiten Raum nahm die hydraulische und frachtbezogene Erweiterung der Kläranlage ein. Dies betraf im vergangenen Jahr unter anderem den Umbau und die Betonsanierung der Klärstraße 1, die Asphaltierung der Zufahrt zur Anlage und den Bau einer Nachfällung zur Nährstoffreduktion im Wasser. Es gab neue Geländer und Einbauten aus Edelstahl, um die erhöhte Korrosionsgefahr zu mindern, sowie die Erweiterung der Schaltanlage um eine neue Einspeisung und Zählereinrichtung.

Ins Detail ging danach Juergen Deckert von dem auch in Mannheim ansässige internationalen Unternehmen Pöyry Deutschland. Er streifte die Sanierungsmaßnahmen seit November 2015, die laut Kostenberechnung rund 11,7 Millionen Euro verschlingen werden. Da der Verband einen Umbau statt eines Neubaus beschlossen hatte, musste aufgrund des Betriebes der Kläranlage der Bauablauf immer wieder angepasst werden, sagte er. Im Zuge der Bauausführung wirkten sich neben Hindernissen aus vorangegangenen Arbeiten auch die Witterungsverhältnisse mit den hohen Temperaturen auf den Baufortschritt aus. Hinzu gesellten sich Schadensfälle durch Hochwasser und durch den einen oder anderen Leitungsbruch.

Deckert berichtete ferner über den Fortschritt bei der neuen Gasfackel und der damit verbundenen Leitungserneuerung. Dabei gelte es, Bestandskomponenten der alten Fackel zu verwenden und Bauteile an die vorherrschenden Bedingungen anzupassen. Den Beginn dieser Bauleistungen avisierte er frühestens für Frühjahr.

Weg von der Kläranlage lenkte Tschepl zudem den Blick in Richtung verschiedener Regenüberlaufbecken. So fiel auf, dass jene in Haag und Waldwimmersbach gerade bei anhaltendem Regen durch die Quellenlage dort komplett überliefen, was nach Abhilfe rufe. Beim Becken in Eschelbronn sorge gerade der Schwarzbach bei Hochstand für zusätzlichen Lehm, der über den Faulschlamm mit zusätzlichen Kosten entsorgt werden müsse. Deshalb plane man dort einen Rückflussverhinderer, der das Einströmen in den Kanal verwehrt.

Sorgen bereitet zudem die Elsenz. Schon bei normalem Hochstand wie im Frühjahr vergangenen Jahres überschwemmt sie die Flutmulde, sodass sich Ablagerungen auch in Mauer befänden und deshalb zeitnah für eine Verlandung der Mulde sorgen. "Wir arbeiten bereits an einem mit dem Landratsamt abgestimmten Konzept", erklärte er. Geplant sei als Gegenmaßnahme die Anhebung der Dammkrone und der Einbau eines Schiebers, damit das eingetretene Wasser bei einer Überflutung wieder der Elsenz zugeführt und damit eine Verlandung der Mulde verhindert werde, so Tschepl.