... ​und Matthias Grasse führen M² an. Foto: privat

Meckesheim. (lew) Die Kommunalwahl am 26. Mai verspricht in Meckesheim spannend zu werden. Und zwar nicht nur deshalb, weil mit Hans-Jürgen Moos wie berichtet der langjährige Bürgermeister der Gemeinde für die SPD antritt. Sondern vor allem auch deshalb, weil es statt drei Fraktionen künftig vier Fraktionen geben könnte, die das kommunale Geschehen mitgestalten. Neben CDU, SPD und der Bürgergemeinschaft für Meckesheimer und Mönchzeller (MuM) steht nämlich in diesem Jahr erstmals die neue Liste "M² - Gemeinsam stark" auf dem Stimmzettel für die Wahl des Gemeinde- und Ortschaftsrats.

"Bürgernah, unparteiisch und unabhängig" möchte die neue Liste sein, die sich erst im Februar 2019 gegründet hat. Vorsitzender des neu gewählten Vorstands ist mit Matthias Grasse ein in Meckesheim durchaus bekanntes Gesicht: Grasse diente 20 Jahre lang als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim-Mönchzell, ehe er 2018 das Amt an seinen Nachfolger René Faul abgab.

Und auch für den neuen stellvertretenden Vorsitzenden, Steffen Nahler, bedarf es keiner großen Vorstellung. Er ist aktuell noch für die MuM-Fraktion im Gemeinderat aktiv und tritt für M² am 26. Mai als Spitzenkandidat an. Auf Listenplatz 2 folgt Matthias Grasse vor Michael Emmerling auf Position Drei. Letzterer saß bis 2017 für die SPD im Gemeinderat, führte die Sozialdemokraten bis dahin sogar als Fraktionsvorsitzender an. Wegen gesundheitlicher Probleme trat er zurück und Rose Schuh übernahm den Fraktionsvorsitz.

Nahler, Grasse, Emmerling: Die Nominierung dieser drei Kandidaten auf den ersten drei Plätzen der 14-köpfigen M² -Liste sorgt vor Ort rund einen Monat vor der Kommunalwahl für Furore. Spitzenkandidat Steffen Nahler ist es indes wichtig zu betonen, dass er und die MuM nicht im Bösen auseinandergehen. "Es gab keinen Krach", so Nahler. Jedoch habe sich gezeigt, dass die Meinungen zu kommunalpolitischen Themen zuletzt auseinandergingen. Wie MuM-Fraktionsvorsitzender Jürgen Köttig auf RNZ-Nachfrage berichtet, sei Nahler "seit einigen Monaten nicht mehr bei den Fraktionssitzungen der MuM dabei gewesen". Der persönliche Umgang miteinander sei aber weiter ganz normal. Die Entscheidung Nahlers, sich politisch neu zu orientieren, bezeichnet Köttig als "völlig legitim".

Worum es M² konkret geht, erklärt der ehemalige SPD-Fraktionschef Michael Emmerling knapp in zwei Worten: "Frischer Wind." Er betont: "Meine Entscheidung für M² zu kandidieren, geht gegen keine Partei und gegen keine Personen." Ursprünglich von den Freien Wählern kommend, sei es ihm immer schon ein besonderes Anliegen gewesen, unabhängig zu sein. Seine Krankheit, die ihn zum Rücktritt aus dem Gemeinderat zwang, habe er überwunden: "Ich bin wieder fit."

Was es mit dem "frischen Wind" auf sich hat, zeigt ein Blick auf die politischen Ziele von M²: Hierzu gehören unter anderem die "maßvolle" Erschließung von Neubaugebieten in beiden Ortsteilen, die Ausarbeitung eines Nahversorgungskonzepts sowie die Förderung des Einzelhandels in Mönchzell. Die Skateranlage soll reaktiviert und ein Grillplatz geschaffen werden. Im Bereich Strom und Hochwasser soll es ein kommunales Notfallkonzept geben.

Bürgermeister Maik Brandt sieht die zu erwartenden Umbrüche im Gemeinderat gelassen. In Bezug auf M² beruft er sich gegenüber der RNZ auf sein Neutralitätsgebot als Bürgermeister. Nur so viel: "Grundsätzlich begrüße ich es natürlich, wenn sich Bürger zum Wohle der Gemeinschaft ehrenamtlich engagieren."