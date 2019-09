Meckesheim-Mönchzell. (cm) Es schien nur eine Formsache zu sein, doch es wurde ein Eklat: die Wahl des neuen Ortsvorstehers des Ortsteils Mönchzell. Der nach der Kommunalwahl im Mai neu formierte Ortschaftsrat ließ den seit neun Jahren amtierenden Ortsvorsteher Gunter Dörzbach (CDU) bei der Wahl durchfallen - obwohl der 60-Jährige der einzige Bewerber war. Der selbstständige Messebauer erhielt nur drei der acht Stimmen. Stattdessen schrieben vier Ortschaftsräte bei der geheimen Wahl den Namen von Marcel Gengenbacher (MuM) - er war Stimmenkönig bei der Kommunalwahl - auf die Stimmzettel. Weil dieser aber gar nicht zur Wahl stand, muss nun erneut gewählt werden. Im RNZ-Interview spricht Gunter Dörzbach über die Wahlschlappe.

Herr Dörzbach, wie haben Sie die Sitzung erlebt? Sicher war das kein einfacher Abend für Sie.

Ich war weniger enttäuscht, sondern vielmehr überrascht. Wahlen sind immer offen. Ich hatte damit gerechnet, dass ich nicht alle Stimmen bekomme, aber dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartet. Nach meinem Dafürhalten hatten wir im Vorfeld alles besprochen. Da Marcel Gengenbacher neu ins Gremium gewählt wurde, wollte er zunächst als stellvertretender Ortsvorsteher Erfahrungen sammeln. Alle Ortschaftsräte wussten, dass ich weitermachen möchte. Es gab da zumindest keinen Widerspruch. Aber es ist nicht so gekommen. Das ist nun nicht mehr zu ändern.

Welche Erklärung haben Sie für das Wahlergebnis?

Es scheint so, dass das abgesprochen war und gesteuert wurde. Das wurde wohl auch spontan als Hauruck-Aktion beschlossen. Sonst hätte ich das im Vorfeld mitbekommen. Es wirft natürlich Fragen auf, wenn so viele Räte zufälligerweise denselben Namen auf den Stimmzettel schreiben. Wenn man aber nicht mehr mich, sondern Herrn Gengenbacher als Ortsvorsteher wollte, hätte man ihn auch vorher vorschlagen müssen. So aber war seine Wahl nicht gültig. Das wussten alle und das hatte Bürgermeister Maik Brandt auch vorher so erklärt. Im ersten Moment sieht es so aus, als würde ein tiefer Riss durch den Ortschaftsrat gehen. Mir hat aber niemand zuvor gesagt, dass man mit meiner Arbeit unzufrieden ist. Ich habe nach der Sitzung mit fast allen Räten gesprochen. Es wurde eingesehen, dass das ein Riesenfehler war.

Glauben Sie, dass manche Räte lieber wollten, dass der Stimmenkönig zum Ortsvorsteher gewählt wird?

So lange ich mich erinnern kann, war der Ortsvorsteher in Mönchzell nie der Stimmenkönig. Auch ich war das bisher nicht. Trotzdem bin ich immer mit der vollen Stimmzahl gewählt worden.

Hand aufs Herz: Wie lange hatten Sie an der Niederlage zu knabbern? Gleich darauf fand ja auch noch die Kerwe statt.

Ich habe schon zwei bis drei Tage gebraucht, um das Ergebnis zu sortieren. Es war mir nicht unrecht, dass ich an diesem Wochenende arbeiten konnte. Ich wollte nicht das ganze Wochenende mit denselben Fragen konfrontiert werden. Ich bin aber nun nicht böse und hege auch keinen Groll. Das ist jetzt eben so gelaufen.

Wie geht es nun weiter? Werden Sie noch einmal antreten?

Ja, und das habe ich auch schon kundgetan. Ich habe mit Marcel Gengenbacher gesprochen. Er hatte mich ja auch als Ortsvorsteher vorgeschlagen. Wir haben uns abgestimmt und sind uns einig. Und er will definitiv nur als Stellvertreter kandidieren - wenn überhaupt. Mir macht die Arbeit als Ortsvorsteher außerdem unter Bürgermeister Maik Brand sehr viel Spaß. Wenn ich bei der nächsten Sitzung am 7. Oktober nicht gewählt werde, trete ich aber natürlich nicht mehr für diesen Posten an. Ansonsten bleibe ich gerne noch fünf Jahre Ortsvorsteher.