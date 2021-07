Diese Fläche an der Bundesstraße B 45 in Richtung Mauer hat die Gemeinde als mögliche Fläche für eine Gewerbeansiedlung im Blick. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Der Verband Region Rhein-Neckar hat beim sogenannten Einheitlichen Regionalplan ein neues Kapitel aufgeschlagen. Konkret geht es um "Wohnbauflächen" und "Gewerbliche Bauflächen". Der Gemeinderat Meckesheim hatte nun in seiner jüngsten Sitzung die Gelegenheit, über Flächen abzustimmen, die dann in den Regionalplan integriert werden könnten. Dieses "raumordnerische Kursbuch für die weitere Entwicklung der Region" ist auf 15 Jahre ausgelegt – befindet sich aktuell also mit dem Status "Erste Änderung" noch ganz am Anfang. Bürgermeister Maik Brandt sprach daher auch lieber von einer "Absichtserklärung". Es gehe darum, "den Fuß in der Tür zu haben" und "einfach mal zu schauen, was möglich ist".

> Wohnen: Die Gemeinde wolle versuchen, so war es den anschließenden Ausführungen von Bauamtsleiter Andreas Fritz zu entnehmen, eine neue Wohnbaufläche mit einer Größe von 124.300 Quadratmetern – sprich 12,43 Hektar – im Bereich "Hinter dem Plötzberg" zu beantragen. Die Nähe zur Bundesstraße B 45, dem Verbandskanal und dem Hochbehälter für die Wasserversorgung würde sich positiv auf die Erschließung auswirken. Zudem könne eine zweite Erschließungsstraße für die bestehenden Baugebiete "Plötzberg I" und "Plötzberg II" geschaffen werden, was für eine innerörtliche Entlastung des Verkehrs sorgen würde.

> Gewerbe: Um das vorhandene Gewerbegebiet zu erweitern, präsentierte Fritz die Pläne der Verwaltung, eine 80.200 Quadratmeter (8,02 Hektar) große Fläche in Richtung der Nachbargemeinde Mauer zu beantragen. Auch hier sei die Infrastruktur durch die B 45 gegeben – gleichzeitig aber auch ein gebührender Abstand zur Wohnbebauung vorhanden.

> Der Faktor Flächennutzung: Sowohl das ins Auge gefasste Wohnbaugebiet als auch das Gewerbegebiet liegen auf Flächen, die derzeit im Regionalplan als Vorranggebiete für Landwirtschaft ausgewiesen sind, im Flächennutzungsplan der Gemeinde tauchen sie als Grünflächen auf. Um einen Ausgleich für diese Landschaftsschutzgebiete zu schaffen, ziehe die Verwaltung im Gebiet "Mülben" eine Alternativlösung in Betracht. In der Vorlage zur Gemeinderatssitzung liest sich dies wie folgt: "Als Ausgleichsfläche wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, das vorhandene, jedoch unterbrochene Landschaftsschutzgebiet im Bereich oberhalb der ,Mülben’ zu verbinden. Die daraus resultierende, neu gebildete Landschaftsschutzgebietsfläche hat eine Größe von 127.300 Quadratmetern" – also 12,73 Hektar.

> Die Diskussion: Ob die gewünschten Flächen in der Größe so realisiert werden können, halte er für fraglich, meinte Gunter Dörzbach (CDU). Darüber, dass man mit dem neuen Gewerbegebiet so nahe an die Nachbargemeinde heranrücken wolle, werde Mauer "nicht amüsiert" sein. Aus seiner Sicht fehle in den Planungen zudem "der schönste Ortsteil" – sprich Mönchzell. Hier hakte Brandt sofort ein, indem er darauf verwies, dass bereits aktuell das Areal "Hummelberg" um ein zweites Wohnbaugebiet erweitert werde.

Jürgen Köttig (MuM) fand klare Worte: "Wir sprechen uns als Fraktion klar gegen die Gewerbefläche aus." Man bekenne sich darüber hinaus eindeutig zum Gebiet "Mülben". Und auch die geplante Wohnbaufläche bezeichnete er als "kritisch". Steffen Nahler (M2) betonte, es sei zwar nur ein "Fahrplan", doch "wenn dieser von vorneherein falsch ist, braucht man ihn gar nicht erst zu beschließen".

Hans-Jürgen Moos (SPD) griff das Bild auf, indem er von einer "sehr weitreichenden Weichenstellung" sprach: "Heute hier einen Beschluss zu fassen, kann ich mir nicht vorstellen." Dies solle aber nicht den generellen Wunsch nach einer Expansion in Frage stellen.

> Das Ergebnis: Einstimmig einigten sich die Gemeinderäte darauf, dass man grundsätzlich der Auffassung sei, dass es Entwicklungspotenzial in den Bereichen Wohnen und Gewerbe gibt. Bis zur nächsten Sitzung des GVV Elsenztal am 28. Juli sollen Flächen in der Größe des Vorschlags der Metropolregion – 8,76 Hektar unter Berücksichtigung von Ausgleichsflächen – gesucht und nachgereicht werden. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Bürgermeister Brandt, dass zwischenzeitlich beim für den Teilregionalplan zuständigen Verband eine Fristverlängerung bis zum 31. Juli erreicht worden sei.

Das bedeute für das weitere Prozedere: "Den Gemeinderatsfraktionen wurden ,Rohlinge’ in Form von Kartenmaterial übermittelt, damit diese Vorschläge für die Ausweisung einbringen können." Über die Vorschläge sollen zunächst in einer nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzung Mitte Juli Vorberatungen stattfinden, ehe in der nächsten öffentlichen Sitzung am 21. Juli ein Beschluss gefasst werden soll. Brandt betont, "dass auch bei einer Präsentation eines Positionspapiers hier keinerlei Beschlussfassungskompetenz der GVV-Verbandsversammlung vorliegt". Die ersten groben Planungen zur Änderung des Teilregionalplans oblägen ausschließlich den einzelnen Kommunen.