Meckesheim. (cm) Ein Einsatz von Rettungskräften und Polizei hat am Sonntagmittag in der Elsenztalgemeinde für Aufsehen gesorgt. Der RNZ wurde zunächst berichtet, dass mehrere Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn zu dem Weg bei den Gärten an der Elsenz im Bereich der Bahnhofstraße beim Bauhof der Gemeinde eilen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass es hier gegen 12.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall gekommen war: "Ein älterer Mann ist umgekippt." Da die Ursache hierfür zunächst unklar war und im ersten Moment auch eine Straftat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei alarmiert. Doch dieser Verdacht bestätigte sich zum Glück nicht.

Die genaue Ursache blieb laut Polizei zwar unklar, doch der Mann war schnell wieder auf den Beinen und wurde nach ärztlicher Behandlung nach Hause gebracht.