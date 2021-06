Meckesheim. (lesa) Mit dem Handy telefonieren, Nachrichten schreiben oder ins Internet gehen – das war am Mittwoch in Meckesheim stellenweise nicht mehr möglich. Zumindest für Nutzer des Vodafone-Mobilfunknetzes. Denn der Anbieter führte an der örtlichen Mobilfunkstation auf dem Oberen Petersberg Wartungsarbeiten durch, weswegen zahlreiche Handybesitzer buchstäblich keinen Empfang hatten.

Laut Vodafone-Sprecher Volker Petendorf haben die routinemäßigen Arbeiten Elektro- und Klimatechnik betroffen sowie die "Anbindung der Station an das Strom- und an das weltweite Kommunikationsnetz für Telefonie und mobilen Datenverkehr". Während der Arbeiten habe die Station für rund zwei Stunden abgeschaltet werden müssen. In solchen Fällen werde der Mobilfunkverkehr über umliegende Stationen geführt. "Jedoch lassen sich bei einzelnen Kunden vorübergehende Einschränkungen nicht ganz vermeiden", so Petendorf.

Es ist indes nicht das erste Mal, dass es in Meckesheim zu vergleichbaren Störungen kommt: Am 31. Mai waren Einwohner der Gemeinde teilweise ohne Handynetz. Auch das dürfte Vodafone-Sprecher Petendorf zufolge auf die Mobilfunkstation auf dem Oberen Petersberg zurückzuführen sein. Diese wird nämlich über ein Diesel-Aggregat betrieben: "Am 31. Mai wurde hier nachgetankt. Möglicherweise gab es dadurch vorübergehende Performance-Einschränkungen", so der Sprecher. Zumindest dieses Problem sollte in naher Zukunft nicht mehr auftreten. Petendorf teilte mit, dass der Konzern an einer festen Stromanbindung für die Station arbeite ...