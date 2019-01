Meckesheim. (lew) 2019 könnte das Jahr werden, in dem Hans-Jürgen Moos aktiv auf die Bühne der kommunalen Politik zurückkehrt. Eine erste Hürde hat der 46-Jährige, der von 2000 bis 2016 als Bürgermeister die Geschicke Meckesheims lenkte, am Donnerstag genommen: Bei einer Sitzung des SPD-Kreisverbands wurde der dreifache Vater als Kandidat für die Kreistagswahl im Rhein-Neckar-Kreis am 26. Mai nominiert. Für Moos wäre es die dritte Legislaturperiode im Kreistag, nachdem er diesem von 1999 bis 2004 und von 2009 bis 2014 angehört hatte.

Die große Frage ist, ob der Kreistagssitz das einzige politische Amt ist, für das der Meckesheimer am 26. Mai kandidiert. Schließlich findet an diesem Tag auch die Kommunalwahl statt und der 46-Jährige dürfte sich bei einem Antritt vieler Stimmen gewiss sein. Doch will er das überhaupt? Zurück in einen Gemeinderat, der seit 2016 von seinem Nachfolger Maik Brandt geleitet wird? Nach dem erbitterten Kampf der beiden um das höchste Amt der Gemeinde wäre das eine spannende Konstellation.

Auf RNZ-Nachfrage gibt sich Moos am Freitag zurückhaltend: Es sei richtig, dass er im Ort von vielen Seiten dazu ermutigt werde, zu kandidieren. Er selbst aber habe noch keine Entscheidung getroffen. Andererseits macht der Ex-Bürgermeister auch keinen Hehl daraus, dass er die aktuelle Kommunalpolitik auf dem falschen Weg sieht: "Der Gemeinderat ist zu unkritisch." Viele Bürger würden sich konstruktivere Diskussionen wünschen.

Bei der Meckesheimer SPD hält man sich zur Personalie Moos bedeckt. "Dazu kann ich nichts sagen", erklärt die Fraktionsvorsitzende Rose Schuh. Und auch Rainer Hahn, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, antwortet zunächst ausweichend: "Bis wir eine endgültige Liste haben, wird es noch ein paar Wochen dauern." Ob Hans-Jürgen Moos darauf stehen wird? "Wenn wir ihn aufstellen, wird er viele Stimmen bringen", so Hahn. "Er muss es selbst wissen, aber er hätte Chancen."

Für Moos stand am Freitag die Kreistagskandidatur im Vordergrund. Mit seinem Listenplatz 5 im Wahlkreis könnte ein Einzug in den Kreistag schwierig werden, 2014 hat es nur ein SPD-Vertreter geschafft: Spechbachs Bürgermeister Guntram Zimmermann. "Ich unterstütze ihn", betont Moos. Sollte es für einen zweiten Sitz reichen, so sei er "sicherlich nicht unglücklich" diesen einzunehmen.