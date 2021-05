Meckesheim. (agdo) Stäbchen in die Nase, Augen kurz zu und durch. Seit Neuestem testet das neu gegründete Meckesheimer Unternehmen "acovid" vor der Auwiesenhalle kostenlos mit Antigen-Schnelltests auf das SARS-CoV-2 Virus. Auch Bürgermeister Maik Brandt ließ sich bei der Einweihung testen – mit negativem Ergebnis. Die Firma "acovid" führt die Testungen weiter, die bisher der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisierte. Der Abstrich wird im vorderen und alternativ im hinteren Nasenbereich durchgeführt. Nach etwa 15 Minuten bekommt man das Ergebnis und eine Bescheinigung.

"Die Idee, ein Startup für Corona-Schnelltest zu gründen, ist aus einer familiären Situation entstanden", erzählt Ramirez Müllerschön, der zusammen mit Lebensgefährtin Vivien Hensley das Unternehmen vor einigen Wochen gründete. Beide wollten beim Besuch von Familienmitgliedern in der Pandemie-Zeit Sicherheit haben und dafür keine langen Wege auf sich nehmen. Zudem wollten sie auch ihren Familienmitgliedern lange Wege zum Testzentrum ersparen.

Beim DRK-Kreisverband in Heidelberg machten beide einen medizinischen Lehrgang für die Durchführung von Covid-Antigen-Schnelltests und meldeten schließlich ihr kleines Unternehmen beim Gesundheitsamt des Landratsamtes an. Auch der Gemeinde sagten sie Bescheid – und rannten offene Türen ein. Denn: Die Testungen durch den DRK-Ortsverein seien von Anfang an zeitlich begrenzt gewesen, erzählt Bürgermeister Brandt. Man wollte die DRK-Ehrenamtlichen nicht allzu lange in Beschlag nehmen, denn die Tests wurden neben deren normaler Arbeitszeit durchgeführt.

Schnell war sich Rathauschef Brandt mit Müllerschön und Hensley einig. Vom DRK-Kreisverband medizinisch geschult sind auch weitere ihrer Mitarbeiter. Das kleine Startup-Unternehmen ist allerdings auch zeitlich begrenzt – nämlich solange Bedarf an Schnelltests besteht. "Mit fortschreitenden Impfungen werden die Schnelltestcenter irgendwann wegfallen", ist sich Ramirez Müllerschön sicher, der übrigens Jura studiert. Vivien Hensley arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte. Ihr Unternehmen betreiben die beiden also nebenberuflich.

Testen lassen kann sich jeder, nicht nur die Meckesheimer Bürger, an folgenden Tagen: dienstags von 9 bis 11 Uhr (mit Anmeldung), donnerstags von 17 bis 19 Uhr (ohne Anmeldung) und samstags von 9 bis 12 Uhr (ohne Anmeldung). Auf eine Registrierung mit einem QR-Code wurde bewusst verzichtet, damit ältere Menschen es einfacher haben, die sich oftmals damit nicht genau auskennen. Wer sich zu Hause testen lassen möchte, kann das auch über "acovid" machen lassen. Nähere Informationen und Registrierung unter www.acovid.de