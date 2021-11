Meckesheim. (lesa) Den Piks gegen das Coronavirus gibt es am morgigen Mittwoch, 17. November, in der Auwiesenhalle. Von 9 bis etwa 14.30 Uhr immunisiert ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises dort Impfwillige. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson. "Personen, die bei den beiden Impfaktionen im Oktober in Meckesheim ihre Erstimpfung erhalten haben, können bei diesem Termin bereits die Zweitimpfung erhalten", so die Gemeinde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Wohnsitz in Meckesheim ist keine Voraussetzung, um den Piks zu erhalten. Impfwillige sollten ein Ausweisdokument mitbringen. Zudem wird empfohlen, Versichertenkarte und Impfpass dabeizuhaben.