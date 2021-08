Meckesheim. (lew) Quasi im Gleichschritt haben die Gemeinden Meckesheim und Mauer in ihren jüngsten Gemeinderatssitzungen die Hundesteuer erhöht. Doch während Mauer wie berichtet schon vor der Erhöhung in der Region rund um Heidelberg zu den teuersten Gemeinden bei der Hundesteuer zählte, wurde diese in Meckesheim letztmals zum Januar 2007 erhöht und liegt künftig in etwa auf dem Niveau von Mauer vor deren Erhöhung.

Hintergrund Mauer. Mehr Geld für den Hund müssen die Mauermer bald berappen. Zwar kostet der Zweithund sowie jeder weitere Hund pro Haushalt weiter doppelt so viel wie der Ersthund. Und für einen Listenhund bleibt es bei der vierfachen und bei jedem weiteren bei der achtfachen Summe. Die Beiträge für die Hundesteuer werden aber erhöht. Diese Beträge gelten ab 1. [+] Lesen Sie mehr Mauer. Mehr Geld für den Hund müssen die Mauermer bald berappen. Zwar kostet der Zweithund sowie jeder weitere Hund pro Haushalt weiter doppelt so viel wie der Ersthund. Und für einen Listenhund bleibt es bei der vierfachen und bei jedem weiteren bei der achtfachen Summe. Die Beiträge für die Hundesteuer werden aber erhöht. Diese Beträge gelten ab 1. Januar: > Ersthund: 108 Euro (+12) > jeder weitere Hund: 216 Euro (+24) > Listenhund: 432 Euro (+36) > jeder weitere Listenhund: 864 Euro (+72) > Zwinger (Zucht ab drei Hunde): dreifacher Satz des Ersthundes, ab sechs Hunden sechsfacher Satz des Ersthundes lesa

[-] Weniger anzeigen

Noch bis Ende 2021 fallen 84 Euro für den Ersthund an, 168 Euro für den Zweithund und jeden weiteren Hund sowie 420 Euro für Vierbeiner, die als Kampfhunde kategorisiert werden. Ab dem 1. Januar 2022 ändert sich dies nach einem einstimmigen Ratsbeschluss wie folgt: Für den Ersthund fällt dann ein Jahresbetrag von 96 Euro an, für den Zweithund und jeden weiteren Hund sind 192 Euro zu entrichten, für Listenhunde steigt der Satz um 180 Euro auf dann 600 Euro. Für jeden weiteren Listenhund sind 1200 Euro an Steuer veranschlagt.

Für Hunde, die im Zwinger gehalten werden, erhöht sich der vom Halter zu zahlende Betrag genau wie beim Zweithund von 168 auf 192 Euro. Hunde, die in die letztgenannte Kategorie fallen, gibt es in Meckesheim laut Rechnungsamtsleiter Martin Stricker aktuell nicht. Insgesamt seien es 406 Erst-, Zweit- und weitere Hunde sowie zwei Kampfhunde, deren Besitzer steuerlich belangt werden. Dem Gemeindesäckel komme dadurch ein jährliches Steueraufkommen von derzeit rund 35.500 Euro zugute, welches sich ab dem neuen Jahr um rund 5000 Euro erhöht.

Stricker erinnerte aber daran, dass die Hundesteuer "seit jeher nicht vorrangig der Erzielung von Einnahmen" diene. Stattdessen würden mit der Erhebung der Steuer "Lenkungszwecke" verfolgt. Aus ordnungspolitischer Sicht gehe es um die Eindämmung der Hundehaltung und darum, Belästigungen für die Allgemeinheit in Grenzen zu halten wie die Verschmutzung von Gehwegen, Kinderspielplätzen oder Grünanlagen.

Eine Diskussion im Meckesheimer Gemeinderat gab es aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze nicht – stattdessen stille Zustimmung. Hundebesitzern, die sich trotzdem über die künftigen Mehrkosten ärgern, kann indes kein Umzug nach Mauer empfohlen werden. Hier wurde die Hundesteuer wie folgt angepasst: für den Ersthund von 96 auf 108 Euro, für jeden weiteren Hund von 192 auf 216 Euro, für einen Listenhund von 396 auf 432 Euro und für jeden weiteren Listenhund von 792 auf 864 Euro.