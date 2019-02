Meckesheim. (bmi/pol) "TSG" und "Ultras" in den Vereinsfarben Blau-Weiß: Die Schriftzüge am Meckesheimer Stellwerk lassen wenig Zweifel daran, wer hier seine Spuren hinterlassen hat - und einen beträchtlichen Schaden. Es waren offenbar eingefleischte Anhänger von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim, die das Stellwerk in der Industriestraße laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch großflächig mit Farbe beschmierten. An dem Klinker- und Sandsteinbau aus dem Jahr 1907 entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden.

Besonders tragisch: Das über 100 Jahre alte Stellwerk steht unter Denkmalschutz und war gerade erst frisch restauriert worden. "Eine absolute Schweinerei", sagt Norbert Waldi von den Oldtimer-Freunden Meckesheim am Freitag der RNZ über die Graffiti. Die Gruppierung hat das Gebäude von der Gemeinde Meckesheim erworben und im vergangenen Jahr aus eigener Hand aufwendig restauriert. "Das hat uns eine Menge Geld gekostet. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen", berichtet Waldi. Neben einer erneut aufwendigen Reinigung müssen Unter anderem müssen nun auch die Fenster - Originale aus dem Jahr 1907 waren- ausgetauscht werden. Die Oldtimer-Freunde, im übrigen selbst große "Hoffe-Fans, wissen nicht, woher und wie sie nun über 10.000 Euro aufbringen sollen, um den Schaden zu begleichen.

