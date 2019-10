Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Rund 7000 Kilometer liegen zwischen Meckesheim und der US-Kleinstadt Harrison in Ohio. Doch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats spielte diese Entfernung keine Rolle - dem technischen Fortschritt sei Dank. Denn bevor die Meckesheimer Räte über die angedachte Städtepartnerschaft abstimmten, wurde Harrisons Bürgermeister William Neyer in die Gesprächsrunde miteinbezogen. Und zwar ganz technologisch fortschrittlich über das Internet via Skype-Videoanruf. "Wir wollen neue Wege gehen", leitete Meckesheims Rathauschef Maik Brandt die Live-Schalte in die USA ein und fügte hinzu: "Ich hoffe, dass es klappt."

Immerhin diese Hoffnung wurde erfüllt, als kurz darauf Neyers Gesicht neben dem von Kurt Wolfert auf der weißen Wand des Ratssaals erschien. Letzterer hatte die partnerschaftlichen Beziehungen der beiden Gemeinden überhaupt erst in die Wege geleitet. Harrison ist die Zweit-Heimat des Firmenchefs, dessen Vermessungsbüro Wolfert GmbH seinen Sitz in der Elsenztalgemeinde hat. Außer Bürgermeister Neyer und Unternehmer Wolfert nahm zudem Shannon Hamons an der Videokonferenz teil. In Harrison bekleidet er das Amt des Director of Building and Zoning, was im Deutschen wohl am ehesten einem Bauamtsleiter entspricht.

Mit den Worten "This is Meckesheim calling" eröffnete Brandt launig das Gespräch. Die Gelegenheit, seinen amerikanischen Amtskollegen persönlich zu treffen, habe er zwar bisher noch nicht gehabt. Dies werde er aber zeitnah nachholen: Am heutigen Donnerstag begebe er sich auf eine achttägige Reise in die USA, um Harrison einen Besuch abzustatten. Den Flug zahle er aus eigener Tasche, wie Brandt auf RNZ-Nachfrage versicherte.

Dass er in Ohio mit offenen Armen empfangen werden wird, steht außer Frage. Als eine der größten Ehren seiner Karriere bezeichnete William Neyer es, den Meckesheimer Bürgermeister, den Gemeinderat und die Bürger im vollbesetzten Ratssaal kennenzulernen. Er freue sich auf die gemeinsame Zukunft, erklärte Neyer voller Euphorie in Vorwegnahme des Abstimmungsergebnisses des Meckesheimer Gemeinderats.

Maik Brandt sprach gegenüber den Räten und Bürgern von einem "Hype", den die Aussicht auf die deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft in Harrison ausgelöst habe. Aus einer geplanten Vorberatung im dortigen Gemeinderat sei kurzerhand ein Beschluss geworden, den Brandt als einen "Heiratsantrag" bezeichnete. Die Euphorie gehe so weit, dass man in der US-Kleinstadt am liebsten schon in diesem Jahr ein Oktoberfest auf die Beine gestellt hätte, das nun im kommenden Jahr seine Premiere feiern soll. Auch habe sich in der US-Kleinstadt bereits ein Partnerschaftskomitee gegründet. Er, so Brandt, plädiere dafür, den "Heiratsantrag" anzunehmen und die sich damit bietenden Möglichkeiten beim Schopfe zu packen.

Das von Harrison vorgegebene Tempo wollte der Gemeinderat dann aber bei aller Sympathie mit den Vorzügen einer Städtepartnerschaft doch nicht so ganz mitgehen. Allen voran Hans-Jürgen Moos (SPD) beharrte darauf, die Sache langsam angehen zu lassen. Brandts Formulierung vom "Heiratsantrag" aufgreifend warnte Moos davor, zu früh von einer Liebesbeziehung zu sprechen. Man solle sich doch erst besser kennenlernen. Schließlich sei es auch dem einen oder anderen der Anwesenden schon passiert, dass man geheiratet habe und das später bereut habe. Namen nannte Moos keine.

Am Ende der Diskussion gab es einen Kompromiss: Die Formulierungen "dem Abschluss zustimmen" und "Verträge unterzeichnen" wurden aus der Beschlussvorlage gestrichen, sodass der Gemeinderat sich schließlich einstimmig darauf einigte, "grundsätzlich seinen Willen zum Abschluss der Städtepartnerschaft" zu bekunden und die Verwaltung damit zu beauftragen, "die weiteren Schritte zu unternehmen".