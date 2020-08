Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Container in der Dieselstraße 6 im Meckesheimer Industriegebiet bleiben weiter ungenutzt. Seit nunmehr fast vier Jahren stehen die Gebäude, in denen ursprünglich Flüchtlinge unterkommen sollten, leer. Nach der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wird das auch auf absehbare Zeit so bleiben. Ein Antrag des Bauherrn, die Container als Fläche für Lager und Büros zu nutzen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Für den Bauherrn war diese erneute Ablehnung ein weiterer Rückschlag.

Denn ein Blick zurück offenbart das ganze Dilemma, welches sich seit Jahren um die etwa 1400 Quadratmeter große Fläche im Industriegebiet abspielt. In der Flüchtlingskrise witterten einige Investoren die große Chance, durch die Vermietung von Wohnraum gutes Geld zu verdienen. Solche Fälle gab es in den Jahren ab 2015 bundesweit zuhauf und so eben auch in Meckesheim. Im Mittelpunkt stand hier der Investor Andreas Germann. Der Unternehmer ließ damals – im Herbst 2016 – zwei Gebäude in Containerbauweise im Industriegebiet errichten. Der Plan, der dahinter steckte: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wollte die insgesamt 94 Container anmieten und dort bis zu 210 Flüchtlinge unterbringen.

Doch dann kam die Wende. Im Herbst 2016 kippte das Verwaltungsgericht in Mannheim die Baugenehmigung. Weil zwei benachbarte Betriebe – ein Schrotthändler und ein Gerüstbauer– klagten, kam es zum Baustopp. Die beiden Betriebe argumentierten, dass in ihrer Nachbarschaft an gesunde Wohnverhältnisse nicht zu denken sei.

Vornehmlich, weil es so lange dauerte ein Lärmschutzgutachten einzuholen, passierte dann erst einmal ein Jahr lang nicht viel. Erst im Februar 2018 kam wieder Bewegung in die Sache: Der Fall landete erneut vor dem Verwaltungsgericht, dieses Mal in Karlsruhe. Die Richter kamen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass die Container zwar bleiben dürfen, in ihrer Nutzung aber bestimmten Auflagen unterliegen. Dazu gehörte, dass die Zimmer zum Schrottplatz hin nicht bewohnt werden dürfen, während die Karlsruher Richter eine Nutzung beispielsweise für Lagerräume aber ausdrücklich erlaubten. Darüber hinaus hätten die übrigen Räume laut des Karlsruher Urteils nun auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden können. Das Problem: Inzwischen hatte das Landratsamt kein Interesse mehr an einer Nutzung für die Flüchtlinge.

Ende 2019 lief Germanns auf drei Jahre ausgelegter Vertrag mit dem Landratsamt zur Flüchtlingsunterbringung in den Containern aus – und für den Investor stellte sich die Frage: Was tun mit den leer stehenden Gebäuden? Seinen ersten Anlauf wagte er schon im März 2019. Doch seinen Antrag zur Umnutzung hin zu einer Kombination aus Boardinghouse, Startup Center sowie Lager- und Bürofläche lehnte der Gemeinderat mit großer Mehrheit ab.

Ein gutes Jahr später folgte jetzt also ein überarbeiteter Bauantrag. Boardinghouse und Startup Center tauchen darin nicht mehr auf, stattdessen Lagerflächen in einem Umfang von 70 Räumen sowie Büroflächen mit elf Räumen. Bauamtsleiter Andreas Fritz schlug im Namen der Verwaltung vor, die Erlaubnis für die Lagerflächen zu erteilen und die Nutzung als Bürofläche abzulehnen. Letztere ließen sich nämlich nicht wie vorgeschrieben einem im Gebiet ansässigen Gewerbebetrieb oder den geplanten Lagerflächen zuweisen.

Der Gemeinderat setzte noch einen obendrauf und lehnte die Umnutzung in der von Germann vorgeschlagenen Form komplett ab. Nur fünf Räte waren dafür, zumindest die Büros zu bewilligen, neun dagegen und drei enthielten sich. Jürgen Köttig (MuM) fasste die Bedenken so zusammen: "Der Antrag ist zu schwammig." Man wisse nicht, woran man sei: "Das holt uns sonst in ein paar Monaten wieder ein." Was im Übrigen auch jetzt noch der Fall sein kann. Dann nämlich, wenn das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises als übergeordnete Baubehörde zu einer anderen Ansicht kommen sollte ...