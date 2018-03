Meckesheim. (cm) "Unsere Gemeinde verschließt ihre Augen nicht vor der Vergangenheit", sagte Bürgermeister Maik Brandt. Zum ersten Mal wurden am Freitag in Meckesheim Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal jüdischer Mitbürger in der NS-Zeit erinnern.

"Mit der Verlegung erinnern wir an das Leid und an das Unfassbare", sagte Brandt. Jeweils sechs Steine mit gravierter Messingoberfläche setzte der Künstler Gunter Demnig an zwei Stellen des Ortes vor Häuser, in denen die jüdischen Mitbürger lebten, die 1940 in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden oder die wegen ihres Glaubens fliehen mussten. Auf diese Weise wurden die Familien Stein und Kaufmann symbolisch in die Dorfgemeinschaft zurückgeholt.