Meckesheim. (lew) Die Corona-Pandemie hat die nächste Flüchtlingsunterkunft erreicht: Seit dem gestrigen Mittwoch befinden sich alle elf Bewohner der kommunalen Anschlussunterbringung im ehemaligen Brauerei-Ausschank in der Friedrichstraße in Quarantäne. Grund dafür ist der positive Corona-Test eines Bewohners. Auf RNZ-Nachfrage berichtete Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt, dass alle anderen Bewohner vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Kontaktpersonen erster Kategorie eingestuft worden seien.

Nach Bekanntwerden des Corona-Falles wurden am Mittwochmittag auch die restlichen Bewohner getestet. Brandt rechnet bis Freitag mit einem Ergebnis. Da die Räumlichkeiten in dem dreistöckigen Gebäude begrenzt sind und der infizierte Bewohner in einem Mehrfachzimmer schlafe, meint der Rathauschef: "Es wäre ein kleines Wunder, wenn es keine weiteren Fälle gibt." Aktuell gelte die Quarantäne für 14 Tage, was sich aber abhängig von den Testergebnissen noch um ein paar Tage verlängern könnte.

Wo sich der Mann mit dem Coronavirus infiziert hat, sei nicht bekannt. Ausdrücklich hebt der Bürgermeister allerdings hervor, dass sich die betroffenen Geflüchteten "alle sehr kooperativ verhalten". Auf die Anordnung der Quarantäne habe es keine Widerworte gegeben. Brandt betont, dass man allgemein mit den Geflüchteten in Meckesheim ein sehr angenehmes Miteinander pflege.

Bezeichnend dafür sei, dass der Freundeskreis Asyl sich sofort bereit erklärt habe, die Verpflegung zu übernehmen. Anders als zuletzt in den Kreisunterkünften in Eppelheim und Dossenheim während der dortigen Quarantäne-Maßnahmen bedürfe es in Meckesheim keiner Beauftragung eines Catering-Unternehmens. Und auch einen Sicherheitsdienst zur Einhaltung der Quarantäne gebe es hier nicht. Dies liege im Aufgabenbereich der hauptamtlichen Betreuer des in Meckesheim ansässigen GVV-Integrationsmanagements.