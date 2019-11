Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Aus finanzieller Perspektive gesehen war das, was Armin Lippmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu verkünden hatte, für die Kommune ein Schlag unter die Gürtellinie. Rund 1,13 Millionen Euro kommen dem Experten aus Bad Schönborn zufolge für die Erhaltung der Meckesheimer Brücken auf die Gemeinde zu. Dies sei das Ergebnis einer Bauwerksprüfung, wie sie laut der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vorgegebenen DIN 1076 regelmäßig erfolgen muss. Der Gemeinderat hatte die Prüfung der Brücken wie berichtet im Frühjahr in Auftrag gegeben.

Das nun vorliegende Ergebnis zeigt: Die Meckesheimer Brücken sind bestenfalls in einem befriedigenden Zustand, in zwei Fällen sind sie sogar in einem kritischen Zustand (siehe Hintergrund rechts). Letzteres betrifft laut Lippmann die Elsenzbrücke in der verlängerten Schulstraße und die Lobbachbrücke in der Friedrichstraße. Bei beiden Brücken ist dem Experten zufolge ein Warnhinweis für die Verkehrssicherheit erforderlich. Dies gelte übrigens auch für den Lobbachsteg zwischen Meckesheim und Mönchzell sowie für die Rohrbächlebrücken in der Bahnhofstraße und zu den Meckesheimer Höfen. Für alle geprüften und durchweg für nicht gut befundenen Brücken lasse sich sagen: „Es ist mit einer Schadensausbreitung beziehungsweise mit Folgeschäden zu rechnen.“

Hintergrund > Die Brückenprüfung des Ingenieurbüros Lippmann bewertet die untersuchten Bauwerke in einem Benotungssystem von 1 bis 4. Dabei entspricht 1,0 bis 1,4 einem sehr guten Zustand, 1,5 bis 1,9 einem guten Zustand, 2,0 bis 2,4 einem befriedigenden Zustand, 2,5 bis 2,9 einem ausreichenden Zustand, 3,0 bis 3,4 einem kritischen Zustand und 3,5 bis 4,0 einem ungenügenden Zustand. [+] Lesen Sie mehr > Die Brückenprüfung des Ingenieurbüros Lippmann bewertet die untersuchten Bauwerke in einem Benotungssystem von 1 bis 4. Dabei entspricht 1,0 bis 1,4 einem sehr guten Zustand, 1,5 bis 1,9 einem guten Zustand, 2,0 bis 2,4 einem befriedigenden Zustand, 2,5 bis 2,9 einem ausreichenden Zustand, 3,0 bis 3,4 einem kritischen Zustand und 3,5 bis 4,0 einem ungenügenden Zustand. Entscheidende Aspekte bei der Prüfung sind die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit. Folgende Brücken wurden geprüft: Lobbachbrücke Mühlweg: 2,0 Dachtbrücke ehem. Nebenbahn: 2,2 Lobbachbrücke Am Hang: 2,3 Rohrbächlebrücke Bahnhofstr.: 2,4 Lobbachsteg Ri. Mönchzell: 2,5 Lobbachbrücke Schulstraße: 2,7 Elsenzsteg verläng. Steingasse: 2,8 Lobbachbrücke Buchwald: 2,8 Rohrbächlebrücke Meck. Höfe: 2,8 Lobbachsteg Luisenstraße: 2,9 Elsenzbrücke verläng. Schulstraße: 3,0 Lobbachbrücke Friedrichstraße: 3,0 Nicht prüfungspflichtig sind der Krebsbachsteg und der Pilgerraingrabensteg hinter dem Bauhof, der Pilgerraingrabendurchlass in der verlängerten Lagerhausstraße sowie die Rohrbächledurchlässe im Bereich Fischweiher und Aussiedlerhof Heiß. Doch auch hier entstehen Sanierungskosten in Höhe von etwa 20 000 Euro.⋌ lew

[-] Weniger anzeigen

„Die Sanierung sollte in den nächsten sechs Jahren umgesetzt werden“, empfahl Lippmann. Eine Brückensperrung müsse aber momentan (noch) nicht veranlasst werden, urteilte der Experte auf Nachfrage von Gunter Dörzbach (CDU). Probleme bei der Standsicherheit könnten lediglich bei der Gewölbekonstruktion der Dachtbrücke unterhalb der ehemaligen Nebenbahn entstehen. Die Fußgängerunterführung sollte deshalb mit erhöhter Priorität behandelt werden. Bürgermeister Maik Brandt betonte, die Prioritäten in der kommenden Klausursitzung festlegen zu wollen. Eine öffentliche Gemeinderatssitzung sei dafür nicht der richtige Ort.

Wie der Präsentation des Ingenieurbüros Lippmann zu entnehmen war, schlüsseln sich die 1,13 Millionen Euro für die Brückensanierung wie folgt auf: Jeweils 156.000 Euro werden fällig für den Elsenzsteg in der verlängerten Steingasse, die Lobbachbrücke in der Friedrichstraße und die Lobbachbrücke im Mühlweg, 144.000 Euro für die Lobbachbrücke Buchwald, 120.000 für die Elsenzbrücke in der verlängerten Schulstraße, je 102.000 Euro für die Lobbachbrücke in der Schulstraße und die Rohrbächlebrücke zum Meckesheimer Hof, 72.000 Euro für den Lobbachsteg in der Luisenstraße, 60.000 Euro für die Rohrbächlebrücke in der Bahnhofstraße, 30.000 Euro für die Lobbachbrücke Am Hang in Mönchzell, 18.000 Euro für die Dachtbrücke sowie 15.000 Euro für den Lobbachsteg zwischen Meckesheim und Mönchzell.

Bürgermeister Maik Brandt gab am Ende des Vortrags von Lippmann offen zu: „Die Kosten haben uns überrascht.“