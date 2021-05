Von Jutta Trilsbach

Meckesheim. Das neue Gesangsduo "Herzfänger" will den Schlagerhimmel über der Metropolregion erstrahlen lassen: Uwe Schneider und Dennis Nussbeutel starteten im Januar mit ihrer Debütsingle "Wenn ich mit ihr tanze". Mit ihrem Tanzlied belegten die Vollblutmusiker als "Newcomer" beim Radiosender SWR 4 den dritten Platz in der Volkstümlichen Hitparade.

"Gesangsduos gibt es viele, doch wir haben einen Altersunterschied von 22 Jahren, was schon ein Alleinstellungsmerkmal ausmacht und unsere Lieder in einen Dialog zwischen Erfahrung des Älteren und Neugier des Jüngeren setzt", meint Uwe Schneider. Der 55-jährige gelernte Schriftsetzer ist Geschäftsführer der Marketingagentur WDS in Mönchzell und singt seit seinem 15. Lebensjahr im Männerchor sowie in Projektchören, auch im Solo.

Dennis Nussbeutel, 33 Jahre alt, ist Realschullehrer in Neckarbischofsheim. Der Trompeter unterhält bei Auftritten am Keyboard mit Tanzmusik und Gesang. Er leitete den Meckesheimer Musikzug, dirigierte ein Polizeiorchester und seit 2010 die Musikkapelle "Kleiner Odenwald/Allemühl".

Kürzlich stellte das Duo seine neue Single vor: "Endlich Liebe". Darin besingen die beiden den mühsamen, aber lohnenden Weg, die große Liebe zu finden: "Denn nun ist es endlich Liebe, ganz egal, wie alt wir sind", heißt es im dazugehörigen Videoclip vor goldglänzender Studiokulisse. Der Spaß am Singen und Musizieren spornte die langjährigen Freunde an, in Zusammenarbeit mit einem professionellen Team der Produktionsgesellschaft "BellaVista-Music" den Schritt in die große Schlagerwelt zu wagen. Geprobt wird zu Hause in Meckesheim, produziert werden die Lieder im Aufnahmestudio von" Bellavista-Music" im Schwarzwald.

Kompositionen und Textdichtungen sind individuell auf die "Herzfänger" zugeschnitten. Das Zwei-Generationen-Duo ergänzt mit harmonischen Stimmen und facettenreichen Klangfarben.

Von ihren Familien erhalten beide sehr viel Unterstützung. Sie freuen sich darauf, "endlich auf die Bühne gehen und unser Publikum live begeistern zu können". An der Veröffentlichung eines Albums werde gearbeitet. Im Juli schwebt den "Herzfängern" ein Sommerschlager vor, im Herbst dann eher eine Ballade.