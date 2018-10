Meckesheim. (lew) Die CDU-Fraktion im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises unterstützt die geplante Beseitigung des Bahnübergangs in der Oberhofstraße in Meckesheim. Wie berichtet sollen bis 2025 die niveaugleichen Übergänge in der Oberhofstraße und in der Schatthäuser Straße durch Über- oder Unterführungen ersetzt werden. Aus Sicht des Kreistags ist dabei ausschließlich die Oberhofstraße interessant, denn bei ihr handelt es sich um ein Teilstück der Kreisstraße 4178. In ihrer jüngsten Sitzung erklärte die CDU-Fraktion im Kreistag ihre Zustimmung dafür, dass der Rhein-Neckar-Kreis ein Drittel der Kosten von geschätzt rund 15 Millionen Euro übernimmt. Demzufolge könne dazu ein Zuschuss des Landes in Höhe von 75 Prozent gewährt werden.

Hierum ging es auch am Rande eines Arbeitsgesprächs, zu dem Bürgermeister Maik Brandt kürzlich den CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte im Meckesheimer Rathaus empfing. Schütte berichtete, dass die Zuschüsse für den Kostenanteil von Kreis und Kommune seitens des Landes ab 2020 deutlich erhöht werden. Er wolle sich dafür einsetzten, versprach Schütte, dass zukünftig auch die Planungskosten bezuschusst werden. Für die Schaffung der kreuzungsfreien Bahnübergänge werde die Zuschussquote dann von derzeit 50 Prozent auf jene dem Kreistag in Aussicht gestellten 75 Prozent steigen.

In einer Pressemitteilung weist die CDU-Kreistagsfraktion darauf hin, dass der Technische Ausschuss des Rhein-Neckar-Kreises bereits 1980 grünes Licht für die Beseitigung des Bahnübergangs gegeben hat. Die Schienen, die dabei überquert werden, sind im Besitz der Deutschen Bahn und liegen an der Strecke Meckesheim - Bad Friedrichshall - Jagstfeld und Meckesheim - Aglasterhausen.