Meckesheim. Die geplante Neukonzeption des Meckesheimer Friedhofs wird von den Bürgern der Elsenztalgemeinde mit großem Interesse verfolgt. Der jüngst vor Ort stattgefundene Strategietag war ein erster Schritt. Nun meldet sich die Heimatforscherin und Medizinethnologin Edith Wolber im RNZ-Interview mit einem Vorschlag zu Wort, der ein jahrzehntelanges Versäumnis der Gemeinde ans Licht bringt. Die 63-Jährige ist Autorin des Buches "Jüdisches Leben in Meckesheim bis 1940". Ein eigenes Kapitel widmet sie darin den "Ostarbeitern", die während des Zweiten Weltkriegs unter menschenunwürdigen Bedingungen in Baracken untergebracht waren.

Die Zeit steht niemals still. Auch nicht auf dem Friedhof in Meckesheim. Diese Erkenntnis ist, so einfach sie zunächst klingen mag, für die Elsenztalgemeinde mit einigen Entscheidungen verbunden. Im Gemeinderat wurde daher unlängst die Frage aufgeworfen, wie sich der Friedhof in der Zukunft den Besuchern präsentieren möchte. Um hierfür Ideen zu gewinnen, wurde gemeinsam mit der in diesem Bereich spezialisierten Firma Weiher aus Freiburg ein sogenannter Strategietag vereinbart, der nun seine Umsetzung fand. Mit von der Partie waren dabei neben den Friedhofexperten und Teilen des Gemeinderates auch Vertreter der örtlichen Kirchen, Gärtnereien, Steinmetze sowie interessierte Bürger. Alle bei diesem Treffen vor Ort eingebrachten Vorschläge wurden aufgenommen und liegen nun auf dem Tisch der Friedhofplaner aus Freiburg. In einem nächsten Schritt soll dann das Konzept für die künftige Gestaltung ausgearbeitet werden, wobei die Kommune - das wurde von Seiten des Gemeinderats mehrfach betont - bei der Planung stets das letzte Wort haben wird. Und auch die Bürger sollen darin ihre Beteiligung finden. Entsprechende Vorstöße wurden bereits unternommen, so etwa von der Meckesheimer Heimatforscherin Edith Wolber. Bürgermeister Maik Brandt sieht das Bürgerengagement auf RNZ-Nachfrage grundlegend positiv und weist daraufhin, dass "mit dem Strategietag alleine noch keine Neukonzeption verbunden ist". Dem Gemeinderat werde in Kürze eine Empfehlung über die weitere Herangehensweise überreicht. An diese Empfehlung könnte sich die Beauftragung einer Konzepterstellung anschließen, sofern der Gemeinderat dieser zustimmt. Den Strategietag bezeichnet Brandt als "eine gelungene Auftaktveranstaltung zu einem sehr umfangreichen Themengebiet".

Frau Wolber, Sie haben bei Ihren Recherchen eine grausige Entdeckung gemacht.

Ja, durch die Zeitzeugin Erna Sauter bin ich auf das Schicksal der "Ostarbeiter" aufmerksam gemacht worden, die in Meckesheimer Fabriken zur Zwangsarbeit eingesetzt worden sind. Auf dem Friedhof gibt es drei unbeschriftete Gräber, die bis letztes Jahr mit einer kleinen Buchshecke eingefasst waren. Nur wenige Menschen wissen, dass in diesen Gräbern ehemalige Zwangsarbeiter und die verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen begraben liegen.

Wer waren diese Menschen?

Darüber ist im Ort nichts bekannt: Zwei Generationen haben über diese Untaten geschwiegen - anders als bei Auschwitz konnte man sich nicht auf sein Nichtwissen berufen, denn die Gewalt und Ausbeutung geschahen mitten im Ort und für alle sichtbar. Das Dorfkollektiv hat nach 1945 diese Schandtat verdrängt, weggeschwiegen sozusagen.

Was haben Sie über die in den Sammelgräbern Bestatteten und die Umstände ihres Todes herausgefunden?

In Meckesheim sind neun Säuglinge und Kleinkinder von russischen und polnischen Zwangsarbeiterinnen ums Leben gekommen. Mehrheitlich sind die Kinder an einer Lungenentzündung, an Darmverschluss oder an Tuberkulose verstorben. Ein Kind ist im Alter von knapp drei Jahren ertrunken. In einem weiteren Sammelgrab liegen der 1944 verstorbene Fabrikarbeiter Anton Zavreschnik aus Jugoslawien und der 1945 verstorbene Mechaniker Alexander Heinrich aus Polen. Das dritte Sammelgrab beherbergt fünf tote Russen, angeblich Kriegsgefangene, umgekommen im März 1945 auf dem Bahnhof während der Durchfahrt anlässlich eines Fliegerangriffes, weil ihnen das Aufsuchen eines Schutzbunker untersagt war. Nichts erinnert heute auf dem Meckesheimer Friedhof an sie.

Sie fordern von der Gemeinde, dies im Zuge der Friedhofs-Neukonzeption zu ändern?

Ja, ich möchte, dass sich Meckesheim dazu bekennt, dass die Gemeinde von der Zwangsarbeit von circa 230 Menschen aus Russland, der Ukraine und Polen profitiert hat und der heutige Wohlstand auch darauf zurückzuführen ist. Französische Kriegsgefangene, die hier in großer Zahl in der Landwirtschaft eingesetzt waren, sind dabei nicht genannt. In den Kriegsjahren hatte Meckesheim rund 1600 Einwohner, etwa 200 junge Männer waren als Soldaten im Krieg. Es waren die Fremdarbeiter, die über Jahre deren fehlende Arbeitskraft kompensieren mussten.

Wie ging das konkret vonstatten?

Seit dem Frühjahr 1942 kamen täglich Transportzüge mit Frauen und Männern, vor allem aus den besetzten Ostgebieten nach Deutschland. Die Rekrutierung der Menschen war oft grausam. Razzien und Treibjagden auf junge arbeitstüchtige Menschen sind dokumentiert. Teilweise wurden ganze Schulklassen, aber auch junge schwangere Frauen in die Zwangsarbeit verschleppt. Die in Meckesheim verpflichteten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen kamen über das Durchgangslager Bietigheim.

In welchen Betrieben in Meckesheim wurden die Fremdarbeiter eingesetzt?

Der damalige Chronist der Gemeinde, Friedrich Zimmermann, schreibt, dass die in Meckesheim lebenden Zwangsarbeiter aus dem Osten in der Hauptsache in den Baracken der Firmen Dietzel, Vögele und Rudy untergebracht waren. Bei der Firma Landmaschinen Kirsch waren etwa zehn Zwangsarbeiter beschäftigt und bei der Firma Karl Müller Zündhölzer und Wachswaren waren es circa 20 Menschen, die in den firmeneigenen Baracken lebten.

Wie hat die Gemeinde das Thema Zwangsarbeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aufgearbeitet?

Überhaupt nicht. Wäre ich nicht der Zeitzeugin Erna Sauter begegnet, wüsste bald niemand mehr, dass und wo sich die Gräber der Zwangsarbeiter, ihrer Kinder und der fünf Russen auf dem Friedhof befinden. Das Thema Zwangsarbeit ist bis heute mit einem Tabu belegt. Fast alle Spuren der Meckesheimer Zwangsarbeiter sind verwischt. Sie sind gesichtslos, namenlos, selbst über ihren Tod hinaus. Im kollektiven Gedächtnis der Meckesheimer haben sie keinen Platz. Niemand wollte sich nach dem Krieg daran erinnern, dass der Wohlstand der Gemeinde auch den mehr als 200 Männern und Frauen zu verdanken ist, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Fabriken, den Betrieben und in der Landwirtschaft gearbeitet haben, während ihre Kinder in den Baracken verhungerten.

Die Namen der verstorbenen Kinder sind ebenso wie die der beiden verstorbenen Zwangsarbeiter bekannt. Was kann die Gemeinde tun, um Ihrer zu gedenken?

Mein Wunsch wäre eine Stele mit den Namen der bisher Namenlosen und einem Eingeständnis menschlichen Versagens durch die Dorfgemeinschaft. Die überlebenden Meckesheimer Zwangsarbeiter wurden im Mai 1945 in ein Sammellager nach Hockenheim gebracht und von dort in ihre Heimatländer zurückgeführt. Für viele zurückkehrende russische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurde Sibirien die Endstation.