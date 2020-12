Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Trotz inhaltlich reichlich Wasser geht es in der Regel eher trocken zu, wenn im Gemeinderat über Dinge wie die Änderung der Abwassersatzung zum 1. Januar 2021 beraten wird. Auch der Gedankenfluss der Räte "sprudelt" für gewöhnlich in die Richtung, die Beschlussvorlage schnell abzunicken und im Tagesprogramm voranzukommen. Doch nicht so in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der es beim Thema Neufassung der Abwassersatzung jede Menge Gesprächsbedarf im Gremium gab.

Hier zunächst die "trockenen" Fakten, die es allerdings in sich haben: Wie Rechnungsamtsleiter Martin Stricker erklärte, ergeben sich im Bereich Schmutzwasser für die Jahre 2016, 2017 und 2019 sogenannte Unterdeckungen, das heißt die Gemeinde hat hier einen Minusbetrag auszugleichen. Für 2016 seien dies rund 185.000 Euro, für 2017 rund 8900 Euro und für 2019 rund 68.500 Euro. Mit einer Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2018 in Höhe von rund 210.000 Euro habe man immerhin die Unterdeckungen aus den Jahren 2013, 2014 und zum Teil 2015 ausgleichen können.

Ohne die bestehenden Unterdeckungen auszugleichen, was innerhalb von fünf Jahren geschehen muss, ergäbe sich ab dem 1. Januar 2021 ein kostendeckender Gebührensatz von 3,72 Euro pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Die derzeitige Gebühr liegt bei 3,44 Euro und war erst 2018 von damals 2,22 Euro um 1,22 Euro erhöht worden. Begründet wurde dies damals damit, dass für die öffentliche Abwasserbeseitigung von 2013 bis 2016 die Nachkalkulationen "vergessen" wurden, wodurch der Gemeinde ein Betrag von rund 340.000 Euro verloren ging.

Um die Unterdeckungen von 2016, 2017 und 2019 komplett auszugleichen rechnete Stricker vor, müsste man die Gebühr für das Schmutzwasser auf 4,94 Euro pro Kubikmeter anpassen, für 2016 und 2017 wären es 4,62 Euro und allein für 2016 eine Erhöhung auf 4,58 Euro. "Wir sind heute in der Lage, die Verluste tropfengenau abzurechnen", betonte Bürgermeister Maik Brandt. Der Vorschlag der Verwaltung wäre demzufolge eine Erhöhung der Gebühren auf 4,94 Euro pro Kubikmeter gewesen.

Diesen Weg allerdings wollte der Gemeinderat nicht mitgehen. Mit zehn Ja-Stimmen und fünf Gegenstimmen votierten die Bürgervertreter für die Variante einer Anpassung auf 4,58 Euro pro Kubikmeter – womit die Jahre 2017 und 2019 weiter nicht ausgeglichen sind. "Wir tragen das mit und landen trotzdem bei hohen Gebühren im Schmutzwasserbereich", meinte Inge Hanselmann (CDU). Dies komme aber auch dem Kanalsystem zugute, um das man sich kümmern müsse und das sie als "unseren in der Erde vergrabenen Schatz" bezeichnete.

Jürgen Köttig (MuM) sprach davon, mit der Erhöhung auf 4,58 Euro "die letzte Chance zu ergreifen", da der Gemeindekasse ansonsten ein weiterer hoher sechsstelliger Betrag verloren gehe. "Die Gemeinde braucht das Geld", befand auch Steffen Nahler (M2), plädierte aber wie seine Vorredner für die aus Sicht der Beitragszahler günstigste Variante mit 4,58 Euro pro Kubikmeter. Hans-Jürgen Moos (SPD) hingegen machte deutlich, dass seine Fraktion dem nicht zustimmen könne. "Nicht alles, was man darf, muss man auch tun", meinte er. Für die Bürger sei dies "eine Zumutung" und er erachte es als "ehrlicher und gerechter, wenn zukünftig über Gebührenerhöhungen oder Steuersatzanhebungen im vornhinein diskutiert würde".

Das Thema der Gerechtigkeit griff Brandt gerne auf: "Gerecht ist es, demjenigen die Gebühren aufzulegen, der sie verursacht hat." Er sei froh, dass man heute in der Lage sei, die Verluste den Verbrauchern anteilig nach deren individuellem Verbrauch zuzuordnen. Und im Gegensatz zum Rentner könne ein Großbetrieb die Gebühren steuerlich absetzen.