Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Eine zündende Idee und eine große Gemeinschaftsleistung bescherten der Gemeinde in ihrem Jubiläumsjahr eine neue Sehenswürdigkeit: Der historische Bierkeller am Spechbacher Weg wurde hergerichtet und als Kulturdenkmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am Samstag fand nun der erste Meckesheimer "Tag des offenen Bierkellers" unter großer Beteiligung der Bevölkerung statt.

Bürgermeister Maik Brandt (links) stach das Bierfass an. Foto: Alex

Herzlich begrüßte Bürgermeister Maik Brandt am späten Vormittag viele neugierige Gäste auf dem Friedhofsparkplatz am Sonnenrain. Ursprünglich sei es nur eine "Schnapsidee" gewesen, den alten Bierkeller aus seinem Dornröschenschlaf zu holen, sagte er. Doch habe "Initiator, Taktgeber und Wegbereiter" Martin Kress das Projekt unermüdlich am Laufen gehalten – und nun werde am "Tag des Bieres" der restaurierte Keller den Besuchern vorgestellt. Viele Sponsoren hatten das Vorhaben unterstützt. Im gemeindlichen Festausschuss übernahm Gemeinderat Hans-Jürgen Moos die Patenschaft für die Ausrichtung dieser Feier. Der Meckser Kerweverein bewirtete mit Bierkutscherbraten vom Spieß und kühlen Getränken. Der Bürgermeister dankte allen am Projekt Beteiligten, insbesondere Kress, der "mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit die richtigen Mitstreiter gefunden hat".

Hintergrund > Auf den historischen Bierkeller besonders aufmerksam geworden war der Hobby-Historiker Martin Kress. Wie wohl viele anderen Passanten auch fragte er sich, was sich eigentlich hinter der zugewachsen Gittertür im Hang am Rand des Spechbacher Wegs in Meckesheim befand. Im Jahr 2018 konnte [+] Lesen Sie mehr > Auf den historischen Bierkeller besonders aufmerksam geworden war der Hobby-Historiker Martin Kress. Wie wohl viele anderen Passanten auch fragte er sich, was sich eigentlich hinter der zugewachsen Gittertür im Hang am Rand des Spechbacher Wegs in Meckesheim befand. Im Jahr 2018 konnte Kress endlich einen ersten Blick in die tiefe Höhlung werfen. Zusammen mit Grundstücksbesitzer Otto Dressler, dessen Vorfahren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Keller zur Bierkühlung nutzten, betrat er den unheimlichen Stollen im Hügel. Kaum Stehhöhe bot der feuchte Raum damals, denn matschiges Erdreich bedeckte den Boden. Die Länge des Gewölbegangs war kaum abzuschätzen. Kress ließ nicht locker mit dem Ziel, den Keller wieder begehbar zu machen. Und er schaffte es, ein Helferteam für das Vorhaben zu begeistern. Zusammen mit dem Kerweverein und weiteren Arbeitswilligen fand im Januar 2020 ein erster Arbeitseinsatz statt. Schubkarre für Schubkarre wurde die über Jahrzehnte eingeschwemmte Erde hinausgeschafft. Mehr als einen Meter hoch bedeckte die Schicht den Boden. Immer samstags malochten die Ehrenamtlichen. Schließlich waren rund 100 Kubikmeter Erde entfernt und der Keller gereinigt. Dann setzten beim Freiwilligentag im Jahr 2020 Helfer die Natursteinmauer um den Kellereingang instand. Mit Unterstützung örtlicher Firmen wurden Strom und Beleuchtung installiert, das innere Holztor ersetzt, die äußere Zugangstreppe aus Sandsteinen neu gebaut und mit Handlauf versehen sowie die Böschung bepflanzt. Nun wurde das gelungene Gemeinschaftswerk der Öffentlichkeit vorgestellt. IAH

Kress berichtete, dass wahrscheinlich italienische Tunnelbauer um das Jahr 1900 den Keller gebaut hätten. Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem wurde hier das Bier der zum "Goldenen Ochsen" gehörigen Brauerei Dressler gekühlt und gelagert. Nachdem die Familie das Bierbrauen aufgegeben hatte, wurde der Keller im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzbunker genutzt und geriet dann in Vergessenheit. Abfließendes Regenwasser drang ein und spülte Erde ins Innere. Ein zupackendes Helferteam richtete das alte Bauwerk mit großem Einsatz wieder her. Nun ist es wieder begehbar. Auf Anfrage werden Führungen für Personengruppen angeboten. Am Eingang weist eine Tafel auf den unterirdischen Keller hin. Ein Faltblatt gibt über die Geschichte, die technischen Daten und die Aktion der Meckesheimer Ehrenamtlichen Auskunft.

Passend sei das Datum der Eröffnungsfeier festgelegt worden, schloss sich der katholische Diakon Ralf Edinger mit einer kleinen Rede an. Denn am 23.April jährt sich das Inkrafttreten des Reinheitsgebots des Bieres aus dem Jahr 1516, sagte er. Augenzwinkernd ergänzte er, dass Bier von alters her nicht nur bei den Mönchen ein Grundnahrungsmittel gewesen sei. Mit einem Segensgebet übergab er zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Dirk Ender den Keller als einen Ort der Begegnung seiner Bestimmung.

Für einen ersten erfrischenden Trunk zu diesem Anlass setzte Bürgermeister Brandt fünf kräftige Schläge an das handliche Fässchen, das von der Gemeinde gestiftet, zum Jubiläum mit "Schumis Mecksebräu" gefüllt und in der Optik der Heidelberger Brauerei geliefert worden war. Das Bier sprudelte, und die ersten Gäste ließen die Krüge beim Zuprosten klirren. Ein fröhliches Fest war eröffnet, das bis in den frühen Abend guten Zuspruch fand.

Immer wieder fanden Führungen in den historischen Keller statt. Durch einen Vorraum, der als Schleuse für die kalte Luft dient, betritt man die über 20 Meter lange Tunnelröhre mit der gewölbten Decke. Feucht und etwas muffig ist es dort unten – und insbesondere viel kühler aus draußen in der milden Frühlingssonne. Die Besucher waren erstaunt über die Ausdehnung der beiden Kellerräume und den seitlich angebauten Eisdom, wo früher im Winter über den Eisschacht das gebrochene Natureis eingefüllt wurde. Eine Beamershow an der Rückwand des Kellers zeigte, mit wie viel Arbeit und Mühe die freiwilligen Helfer das alte Technikbauwerk wieder hergerichtet haben.