Meckesheim. (bmi) Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 16.35 Uhr ist ein 70-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Er kam laut Meldung der Polizei in der Luisenstraße zu Fall und verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach RNZ-Informationen war der Motorradfahrer von Mönchzell kommend in Richtung Ortskern unterwegs, aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt.

Die Luisenstraße (Kreisstraße K4178) blieb zwischen dem Kreisverkehr mit der Friedrichstraße und der Einmündung des Mühlwegs über mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet.

"Wir wurden mit dem Stichwort Motorrad gegen Hauswand alarmiert", berichtete Feuerwehrkommandant René Faul der RNZ. 15 Einsatzkräfte der Wehr unterstützten Rettungsdienst und Polizei, sorgten für das Absichern, Ausleuchten sowie den Brandschutz an der Unglücksstelle.

Weitere Details zum Unfallhergang lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor.