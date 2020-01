Von Jutta Trilsbach

Mauer. In der Kälte fühlen sich die Alpakas von Familie Barth besonders wohl. Kein Wunder: Die eigentlich aus den Anden stammende Tierart hält Temperaturen bis minus 25 Grad aus. Da waren der bisherige Frost in der Nacht und die Temperaturen bis zu minus sechs Grad, ein Klacks für "Finja", "Ninja", "Heidi" und "Flip".

Bei winterlichem Sonnenschein grasen die Hengste und Stuten mit ihren Jungtieren voneinander getrennt, in elektronisch gesicherten Abzäunungen auf einem rund zwei Hektar großen Weideland. Sie finden auch auf gefrorenem Boden noch Nahrung auf den Wiesen im "Holländer Schlag" am Forstwald.

Ein wollig-flauschiges, weißes, beiges oder braunes Fell schützt ihren Körper. Das Wollkleid ist besonders weich und hat diese Tierart schon seit Tausenden von Jahren bei den Bergvölkern Perus unentbehrlich gemacht. Seit einigen Jahren werden die friedlichen Vierbeiner auch in Deutschland immer beliebter.

Die "Pakos", wie Alpakas auch genannt werden, sehen mit ihren großen Augen, den spitzen Ohren und ihren Haarwuscheln nicht nur putzig aus. Sie sind anhänglich und interessieren sich für kleine und große Menschen, lassen sich streicheln. Ein Blick genügt – und schon ist man verliebt.

Aufgrund ihrer Gutmütigkeit werden die Tiere auch von Familie Barth gerne für Spaziergänge in der Natur genutzt. "Wir bieten die Wanderungen oder Begegnungen für Menschen mit Berührungsängsten oder Behinderungen sowie für Kindergärten an", sagen die Tierhalter.

Schon immer hat Bruno Barth eine Landwirtschaft mit Geflügelzucht betrieben und vor zwei Jahren hat er sich für die Haltung von Alpakas entschieden. Aus Liebe zu den Tieren ist dies zum Hobby geworden. "Wir haben auch schon Nachwuchs bekommen, dann waren wir rund um die Uhr hier im Weidezelt und haben dem Muttertier geholfen", sagt Barth.

In schönster Natur hat die Herde einen riesigen Auslauf und gute Bedingungen, um alt zu werden. Wichtig ist die richtige Fütterung, im Winter bekommen die Tiere zusätzlich Stroh und Kraftfutter. Wirklich schlimm sei es, dass trotz Futterverbots-Schilder einige Zeitgenossen den Tieren Essen über den Zaun schmeißen. "Das passiert leider immer wieder", ärgert sich Barth. "Die Alpakas würden jämmerlich verenden, wenn sie andere und für sie ungeeignete Nahrung bekommen."

Und wie reagierten die Alpakas auf das Silvesterfeuerwerk? "Unsere Tiere hörten hoch oben über Mauer die Knaller nicht so arg, sie waren eher neugierig, als bunte Sterne und Palmen am Himmel leuchteten", sagt "Alpaka-Mutter" Verena Barth. An Neujahr gab es dann ein Leckerli in Form von Mineralien-Kraftfutter.