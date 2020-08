Mauer. (lew) Salzsäure, so lernt es jeder Schüler im Chemieunterricht, ist aufgrund ihrer stark ätzenden Wirkung mit großer Vorsicht zu behandeln. Als es am Freitag gegen 13 Uhr in der Bahnhofsstraße zu einem Unfall kam, bei dem mehrere Liter der ätzenden Flüssigkeit auf den Asphalt liefen, reagierte deren Besitzer deshalb schnell und rief die Feuerwehr zur Hilfe. Auf RNZ-Nachfrage erklärt Kommandant Tobias Braun den Sachverhalt wie folgt: Weil einige mit Salzsäure gefüllte Kanister ein gewisses Alter erreicht hatten, habe sich eine in der Bahnhof ansässige Firma dazu entschieden, die Salzsäure in neue Kanister umzufüllen. Hierbei sei eines der 20 bis 30 Liter fassenden Behältnisse zu Bruch gegangen und etwa vier bis fünf Liter der ätzenden Flüssigkeit ausgetreten.

Die alarmierte Feuerwehr traf Braun zufolge kurz darauf mit zwei Fahrzeugen und knapp zehn Mann am Einsatzort ein. Darüber, was in dieser auch für die Feuerwehr nicht alltäglichen Situation zu tun war, brachte ein Anruf beim Klärwerk Aufschluss. Die Säure stark mit Wasser verdünnen und dann der Kanalisation zuführen, sei die Empfehlung des Klärwerks gewesen, welche die Feuerwehr dann auch umgesetzt habe. "So stark verdünnt besteht für die Umwelt keine Gefahr", beruhigt Braun etwaige Sorgen in dieser Richtung. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken.