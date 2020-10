Von Jutta Trilsbach

Mauer. Ab in die Fluten! Der Besuch des Hallenbades in der Sport- und Kulturhalle ist nach monatelanger Pause wieder möglich. Sehr zur Freude der Freizeitschwimmer, der Volkshochschul-Kursteilnehmer und des neu gegründeten Fördervereins Hallenbad. Besonders die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe sind froh darüber, dass die Trainings im Lehrschwimmbecken wieder losgehen. Die Trainerinnen und Trainer setzen sich ehrenamtlich dafür ein, dass Kinder das Schwimmen erlernen und vom "Seepferdchen” bis zum Rettungsschwimmer ihre Abzeichen im Mauermer Hallenbad erlangen können.

Dies geschieht unter strengen Hygienevorschriften. Das Becken ist beispielsweise in drei Bahnen abgeteilt, pro Bahn dürfen nur fünf Kinder gleichzeitig im Wasser sein. Auch im öffentlichen Badebetrieb wurden getaktete Badezeiten von jeweils 90 Minuten festgelegt, inklusive der Umkleide. So können nur noch zehn Schwimmer zeitgleich im Hallenbad sein, da aufgrund der Platzsituation in den Umkleide- und Duschräumen nur jeweils fünf weibliche und fünf männliche Besucher zugelassen sind.

In jahrelangen Planungen und Abstimmungen hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich für eine Grundsanierung der Sport- und Kulturhalle und den Erhalt des 30 Jahre alten Hallenbades ausgesprochen. Wobei Zeitpunkt und Umfang der Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad in der Gemeinderatssitzung im August dieses Jahres auf die Gegenstimmen der UfM-Fraktion stießen, die für eine gleichzeitige Komplettsanierung mit der Schwimmhalle plädierte. Denn der Architektenplan sieht vor, dass dort zunächst nur die Umkleide- und Duschräume modernisiert werden sollen. Das 16,75 mal 8,75 Meter große Schwimmbecken und die Hallenbadtechnik weisen jedoch altersbedingte Mängel auf, die laut Verwaltung nun kurz- beziehungsweise mittelfristig beseitigt werden. Bürgermeister John Ehret war kürzlich vor Ort, aber nicht in Badehose zum eigenen Vergnügen im wohltemperierten Wasser vor dem bunten Meeresgraffiti. Der Rathauschef diskutierte mit dem DLRG-Vorsitzenden Ronald Beckert und einigen Mitgliedern darüber, mit welchen Mitteln das Schwimmbecken erhalten werden kann. "Nach eingehender Überprüfung haben wir festgestellt, dass nicht das Becken selbst, sondern die eingefassten Rohre der Ein- und Abläufe im Beckenrand sanierungsbedürftig sind", bestätigte Ehret und wies auf den weiteren Verlauf der Maßnahme hin: "Wir überprüfen derzeit verschiedene technische Verfahren und werden dabei von Fachleuten über mehrere Möglichkeiten beraten.”

Info: Eine vorherige Anmeldung für den Hallenbadbesuch ist unter Telefon 0 62 26 / 92 20 11 im Rathaus immer mittwochs bis 12 Uhr und freitags bis 10 Uhr notwendig. Weitere Infos zu den öffentlichen Badezeiten gibt es unter www.gemeinde-mauer.de. Zu den DLRG-Trainings unter der Adresse www.mauer.dlrg.de Für alle Gruppen, mit Ausnahme der Anfängerschwimmkurse, ist eine Mitgliedschaft in der DLRG notwendig.