Das Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" grenzt an ein Naherholungsgebiet. Foto: Trilsbach

Von Jutta Trilsbach

Mauer. Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" ist beschlossen. In seiner Juni-Sitzung votierte der noch amtierende "alte" Gemeinderat einstimmig für die vom Stadtplanungsbüro Sternemann & Glup ausgearbeiteten Entwürfe. Dem ersten Spatenstich am 26. Juni zur Erschließung der Grundstücke, die an ein Naherholungsgebiet angrenzen, steht nun nichts mehr im Wege.

Bürgermeister John Ehret erklärte, dass während der erneuten zweiwöchigen Auslegung der Baupläne im Rathaus keine Nachfragen seitens der Einwohner eingegangen seien. Nach einer Anhörung der Träger öffentlicher Belange im Rhein-Neckar-Kreis war diese zweite Auslegung - allerdings nur zu den geänderten Punkten - notwendig geworden, die daraufhin in den endgültigen Bebauungsplan übernommen wurden.

Rückblick: In der Gemeinderatsitzung am 6. Mai hatte Architekt Dietmar Glup beispielsweise Anregungen des Baurechtsamtes moderiert, dass auf dem Wohngebiet "Am Karlsbrunnen" die Ansiedlung von Gewerbebetrieben jeglicher Art generell ausgeschlossen ist.

Die Naturschutzbehörde wies auf die streng geschützte Tier- und Pflanzenwelt in diesem Gebiet hin und empfahl die Aufstellung eines Reptilien-Schutzzauns für Zauneidechsen. Bürgermeister Ehret: "Es wurden noch keine Zauneidechsen dort gesichtet und diese Maßnahme ist nicht zwingend notwendig, doch wir werden den Schutzzaun aufbauen." Darüber hinaus wurden gemäß den Empfehlungen der Naturschutzbehörde Pflanzgebote in den Bauplan übernommen und zum Artenschutz seitens der Gemeinde ein Baumfäll- sowie Heckenschnittverbot in der Zeit vom 28. Februar bis 1. Oktober auferlegt.

Das Wasserrechtsamt begrüßte die Ableitung von Oberflächenwasser in Zisternen, die bereits in den örtlichen Bauvorschriften besteht: Auf jedem Grundstück muss eine Zisterne mit einem Gesamt-Volumen von sechs Kubikmetern vorgehalten werden. Die Einleitung von Straßen-Niederschlagswasser in ein angrenzendes Biotop wurde ebenso positiv bewertet. "Wir haben in allen Punkten unsere Hausaufgaben gemacht", sagte Ehret. Das Wasserrechtsamt hatte zudem bestätigt, dass das Plangebiet außerhalb der Überschwemmungsflächen eines Jahrzehnt- oder Jahrhunderthochwassers liegt, jedoch ein Gewässerrandstreifen von fünf Metern zum Lachengraben eingehalten werden muss.

Das Kreisforstamt hatte bemerkt, dass der vorgeschriebene Waldabstand von 30 Metern zu einem Wohngebiet unterschritten wird: Er beträgt dort nur 15 Meter. "Mit dem Waldbesitzer haben wir daher schriftlich vereinbart, dass die Wuchshöhe nicht größer als zehn Meter sein darf, um eine Gefährdung durch umstürzende Bäume auf die Wohnhäuser auszuschließen", kommentierte John Ehret.

Der Bürgermeister informierte darüber, dass die Verabschiedung der scheidenden Gemeinderäte und die Einführung neuer Ratsmitglieder in der nächsten Gemeinderatssitzung am 10. Juli erfolgen sollen.