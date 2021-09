Von Sabrina Lehr

Mauer. Ginge es nach der Verwaltung, wäre dieser Beschluss wohl nur Formsache gewesen. Doch die Rechnung, ob die Gemeindeverwaltung während der bis 29. September dauernden Sitzungspause ermächtigt werden sollte, über Baugesuche zu entscheiden sowie Vergaben von Gewerken für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle durchzuführen, war ohne den Gemeinderat gemacht worden. Der Begriff "Rechnung" ist auch das Stichwort: Denn während das grüne Licht in Bezug auf Baugesuche ohne Diskussion blieb, entbrannte eine Debatte über die Gewerke-Vergabe rund um die Sport- und Kulturhalle. Und sie endete damit, dass die Räte die Verwaltung gewissermaßen an die Leine nahmen.

Schlussendlich wurde die Gemeinde ermächtigt, zehn Gewerke eigenständig zu vergeben. Allerdings nur, wenn diese in Summe höchstens 20 Prozent teurer als der ursprüngliche Planansatz von rund 1,1 Millionen Euro werden. Ziehen die Preise dagegen über diese Grenze hinaus an, trifft sich der Gemeinderat zu einer außerplanmäßigen Sitzung. Konkret geht es um die Abbruch- und Schadstoffsanierung, die Gerüstbau-, Rohbau-, Zimmerer- und Dachdeckungsarbeiten sowie um die Wärmeversorgungs- und die Kommunikationsanlage. Weitere Posten sind raumlufttechnische, elektrische sowie Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

"Wenn wir das Gefühl haben, die Sache geht schief, machen wir eine Sitzung", hatte Bürgermeister John Ehret noch für die Zustimmung des Räterunds geworben und betont, "keine Lust" zu haben, "Millionen auszugeben". Das überzeugte das Plenum aber nicht vollends. "Ich fände es wichtig, dass das Gremium mitredet und schaut, ob wir die Kosten stemmen können", äußerte Marina Heiß (SPD) Zweifel. Rainer Stern (CDU) merkte an, dass die Hallensanierung bereits seit zehn Jahren "geschoben" werde und in dieser Zeit schon viel teurer geworden sei. "Ich habe den Eindruck, wir müssen Hoffnung haben, dass das funktioniert", so Stern. Guido Dick (SPD) betonte: "Ich will nicht nach den Ferien wieder kommen und wir sind 500.000 Euro drüber."

Von Rainer Drös (CDU) kam schließlich der Vorschlag, "bei enormen Abweichungen" den Gemeinderat auch in der Urlaubszeit einzubestellen. Daraufhin warf René Leue (UfM) die Frage auf, was "enorm" bedeute. "Zehn bis 15 Prozent Teuerung wäre ein Bereich, der ist okay", fand sein Fraktionskollege Joachim Frühauf: "Aber dramatisch wären 20 bis 25 Prozent mehr im Ansatz."

Gabi Fleig (Grüne) wollte ebenfalls "keinen Blankoscheck ausstellen" und sprach sich für eine "pragmatische Lösung" aus: "Lasst uns eine Prozentzahl festlegen", so die Grünen-Fraktionssprecherin. Leo Schmitt (CDU) schlug vor, eine außerplanmäßige Sitzung bei 20 Prozent Kostensteigerung in der Summe aller Gewerke einzuberufen. Diesem Vorschlag folgten schließlich zwölf Gemeinderäte. Marina Heiß enthielt sich.

"Das ist eine schwere Geburt gewesen", kommentierte John Ehret. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Hauptamtsleiter Mathias Schmalzhaf indes, dass der Beschluss wohl nicht mehr in die Praxis umgesetzt werde. Denn die Submission sei aktuell für den 14. September geplant. Dann würde eine außerplanmäßige Sitzung nicht gebraucht.