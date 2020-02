Markus Prien (4.v.r.), Geschäftsführer von MVV Regioplan, übergibt per Handdruck das Neubaugebiet „Am Karlsbrunnen“ gemeinsam mit Vertretern der Planungs- und Baufirmen an die Gemeinde Mauer, repräsentiert von Bürgermeister John Ehret (3.v.r.) und Bauamtsleiter Mathias Schmalzhaf (r.). Foto: Trilsbach

Von Jutta Trilsbach

Mauer. Der Spatenstich für das Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" erfolgte bei schweißtreibenden Temperaturen Ende Juni letzten Jahres. Jetzt fand die Übergabe statt – auch bei blauem Himmel, allerdings in der Kälte. Die Straße "Am Karlsbrunnen" mit insgesamt zwölf öffentlichen Parkplätzen ist dadurch offiziell für den Verkehr freigegeben. Günstige Witterungsbedingungen sowie die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der am Bau beteiligten Unternehmen ermöglichten es, dass die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet im Ortsteil "Übersee" in Verlängerung der Silberbergstraße nach knapp achtmonatiger Bauzeit abgeschlossen sind.

Bei einem Treffen vor Ort mit Bürgermeister John Ehret, Bauamtsleiter Mathias Schmalzhaf und Vertretern der MVV Regioplan aus Mannheim, des Planungsbüros Bami Ingenieure und des Pfälzer Bauunternehmens Bender-Bau wurde das neue Straßenschild "Am Karlsbrunnen" enthüllt. Bürgermeister John Ehret dankte für die gute Zusammenarbeit: "Acht Monate Bauzeit war unser Ziel und das hat ja super gut geklappt, die ersten Bauanträge wurden bereits vom Gemeinderat genehmigt, sodass die Bauherren jetzt beginnen können!" Markus Prien, Geschäftsführer von MVV Regioplan, dankte der Gemeinde für eine professionelle Zusammenarbeit und kündigte im Frühjahr noch einzelne Grünarbeiten im Neubaugebiet an.

Vor der Übergabe fand im Gemeinderat in dessen öffentlicher Sitzung die Widmung der Straße an die Öffentlichkeit statt. Dies ist laut Straßengesetz für Baden-Württemberg notwendig, da sie erst durch Widmung die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhält. Die Widmung eröffnet den sogenannten Gemeingebrauch, das heißt, Bürger können die Straße nutzen. Für die Gemeinde eröffnet sich durch die Widmung die Verkehrssicherungspflicht in der Ortsstraße.

Die Gemeinde investierte in den Erwerb von 18 Grundstücken über eine Million Euro, die Erschließungskosten werden bei rund 1,3 Millionen Euro liegen. Auf rund 1,5 Hektar sind 25 Baugrundstücke für Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstanden. Es wurden 1320 Meter Kanalleitungen vergraben – auch für ein Nahwärmenetz der Bürgerenergie-Genossenschaft –, 1000 Meter Bordsteine verlegt sowie 1000 Quadratmeter Pflaster- und 1730 Quadratmeter Asphaltfläche geschaffen. Ein neu gezogener Graben mit einem Klappensystem dient der regulierten Ableitung von Regenwasser in das Biotop im Landschaftsschutzgebiet am Wäldchen "Wilder Bruch" an der Gemarkungsgrenze zu Bammental.