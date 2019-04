Lobbach. (kaz) Natürlich kennt er Heidelberg und das Neckartal, aber in Lobbach war Martin Schulz noch nie. Der Wahlkampfauftritt in einem gut 300 Personen fassenden Saal der dortigen Manfred-Sauer-Stiftung ist für den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten, der 23 Jahre Mitglied im Europaparlament und auch dessen Präsident war, am Donnerstagabend die letzte Station auf einer Rundreise durch die Region zwischen Bruchsal, Heidelberg und Eberbach.

Und doch zeigt der 63-jährige keine Ermüdungserscheinungen, hat für die Organisatoren der "Lobbacher Gespräche" erst einmal eine herzliche Begrüßung parat: "Noch nie hat mich ein Ortsverein so genervt." Damit meint er aber vor allem seinen Bundestagskollegen Lars Castellucci, der ihn offenbar schon seit Monaten mit der Frage löcherte: Was hast du am 25. April auf dem Terminkalender?

Etwa eine Stunde lang spricht Schulz über die Entwicklungen in Europa, über die erste und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Darüber, wie es den Deutschen damals ging, über die eigene Kindheit in einem Braunkohlerevier und in einfachen Verhältnissen. Im Revier wurde nach seinen Worten in den vergangenen Jahrzehnten zwar eine Grube nach der anderen geschlossen - die Arbeitslosenquote habe sich aber nicht erhöht. Demnach gebe es auf dem Arbeitsmarkt offenbar immer Alternativen.

"In der Europapolitik muss man die Weichenstellungen immer vom Ende her denken", lautet eine seiner Botschaften. Ebenso, dass ihm "lange Verhandlungsnächte" als Politiker im Grunde nie etwas ausgemacht hätten. Immer noch besser, als Konflikte durch Kriege lösen zu wollen.

An diesem Abend wird nochmals deutlich, warum Schulz vor der Bundestagswahl 2017 in der Beliebtheitsskala so nach oben schnellte. Er wirkt bodenständig und ehrlich, scheint kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und zitiert mit Blick auf das Erscheinungsbild der SPD den Kirchenreformator Martin Luther, der einst gesagt haben soll: "Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz". Will heißen: Die SPD müsse selbstbewusster auftreten, auch an das erinnern, was sie an "Reformationen" auf den Weg gebracht hat und das Feld nicht anderen überlassen - schon gar nicht einer Kanzlerin, die alles aussitzt.

"Ich hab’ mich gewundert, dass du nach der Bundestagswahl so schnell von der Bildfläche verschwunden bist und fand das schade": So meldet sich ein Genosse zu Wort. Schulz nimmt’s dankend zur Kenntnis, dann kommt aus dem Publikum schon die nächste Frage, in der es um EU-Verordnungen geht. Und schon hat er die Lacher auf seiner Seite, als er von einer Richtlinie für Fließgewässer berichtet, über die er als EU-Abgeordneter mit abstimmte und die ihm dann als ehrenamtlicher Bürgermeister als 90 Seiten langer Text auf den Tisch kam. Schulz bedauert indes, dass die Sozialdemokraten im EU-Parlament noch nie die Mehrheit hatten.

Bei den "Lobbacher Gesprächen" stellt sich auch die SPD-Kandidatin Dominique Odar vor. Als angehende Juristin würde sie gern über Gesetze mitentscheiden. Als Leiterin der "Lobbacher Gespräche" würde sie die Diskussionsrunde gegen 20.30 Uhr gerne schließen. Doch Martin Schulz ist noch nicht müde und will weitermachen. Fragen sammeln? Das ist nicht sein Ding. "Sonst rede ich noch länger", sagt er. Als eine Viertelstunde später immer noch fünf Fragesteller auf der Liste stehen, scheint ihm doch ein bisschen mulmig zu werden. "Dann wird’s ja halb elf, bis wir fertig sind", vermutet er. Zwei Frauen aus Bammental machen sich derweil auf den Heimweg und finden, er habe eine Super-Rede gehalten.